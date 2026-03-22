Ca sĩ Văn Mai Hương - 'tay ngang' gây bất ngờ trên màn ảnh

Nữ ca sĩ đã có cuộc trò chuyện với Thanh Niên để tiết lộ những điều thú vị phía sau vai Hải Lan.

Có lúc tôi thấy bất lực, phải xin lỗi cả đoàn phim

Trước Thỏ ơi, chị là một ca sĩ đã có vị trí rõ ràng trong V-pop. Điều gì ở vai Hải Lan khiến chị cảm thấy mình buộc phải thử, thay vì tiếp tục an toàn với âm nhạc - lĩnh vực vốn là sở trường?

Văn Mai Hương: Tôi rất yêu thích điện ảnh khi từng thực hiện cả một album lấy cảm hứng từ phim ảnh (album Vol.4 Minh tinh phát hành năm 2023) và hát rất nhiều ca khúc nhạc phim trong suốt gần 16 năm qua. Nhưng việc đi đóng phim tôi chưa bao giờ nghĩ tới và cũng không có dự định từ trước dù cũng có những lời mời. Cơ duyên đến với Thỏ ơi cùng vai Hải Lan là hoàn toàn bất ngờ. Tôi gặp gỡ anh Trấn Thành thường xuyên trong các chương trình giải trí và cả ở cuộc sống đời thường, song hai anh em không bao giờ đề cập gì chuyện phim ảnh.

Ca sĩ Văn Mai Hương

Trong một lần đang chạy show, ê kíp tôi báo bên sản xuất phim của anh Thành mời tôi đến casting. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc diễn vai khách mời hoặc hát nhạc phim. Đến buổi casting, cảm xúc rất khó tả khi sau phần thử diễn xuất, anh Thành thốt lên: "Hải Lan đây rồi!".

Khoảnh khắc biết đó là vai diễn quan trọng, cảm xúc đầu tiên của chị là gì: háo hức, hoang mang hay sợ bị "lộ điểm yếu" vì mình là dân tay ngang?

Vừa vui vừa lo lắng. Lo vì bản thân không hình dung được hành trình để tham gia một bộ phim điện ảnh sẽ như thế nào, sự mơ hồ - mới mẻ của mình có làm ảnh hưởng đến dự án hay không khi ê kíp có đến cả hàng trăm con người cùng chung tay xây dựng một bộ phim tâm huyết. Song tôi cảm thấy mình may mắn vì lần đầu tiên đóng phim đã nhận được sự chỉ bảo tận tình từ một người có khả năng "coaching" rất giỏi là anh Trấn Thành. Anh cho tôi được niềm tin nên tôi chủ động giải quyết sự hoang mang của chính mình.

Nghệ sĩ hầu như làm nghề bằng cảm xúc, chị thấy khác biệt lớn nhất giữa việc hát một ca khúc buồn và diễn một cảnh đau trên màn ảnh là gì?

Âm nhạc phản ánh con người tôi của từng giai đoạn và tôi hát bằng sự chiêm nghiệm, thành thật với cảm xúc của chính mình. Còn điện ảnh cho tôi cơ hội được sống và khám phá cuộc đời của nhân vật.

Âm nhạc đôi khi khiến cảm xúc trở nên đẹp và giàu chất thơ bằng giai điệu, ca từ, trong khi điện ảnh lại đòi hỏi sự chân thật bằng hình ảnh, diễn xuất, ngôn ngữ hình thể... Chị đã phải thay đổi cách tiếp cận cảm xúc của mình như thế nào khi diễn Hải Lan?

Tôi chú trọng nhiều vào cách kiểm soát ánh mắt và nhịp thoại bởi nhân vật Hải Lan có nhiều biến chuyển về cảm xúc, đặc biệt là phân cảnh đối thoại với em gái trong bệnh viện, rất nặng về tâm lý kèm lời thoại dài đến hơn 5 trang. Trong hơn 1 tháng rưỡi tham gia dự án, không phải lúc nào tôi làm cũng tốt và mọi việc đều suôn sẻ. Cũng có những lúc tôi bất lực, phải xin lỗi cả đoàn phim vì quay đi quay lại nhiều lần vẫn chưa đạt yêu cầu. Nhưng khoảnh khắc khó khăn đó cũng đã trở thành những kỷ niệm đẹp, tôi lấy lại được sự tự tin, nuôi dưỡng được cảm xúc riêng nhờ sự hướng dẫn, kiên nhẫn của mọi người dành cho tôi.

Cho mình được sống trọn vẹn với cuộc đời nhân vật

Nhân vật Hải Lan là một phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt nhưng bên trong nhiều tổn thương và bất an. Điều gì trong đời sống thật của chị giúp chị chạm được vào lớp nội tâm đó?

Đó là sự đồng cảm được với nhân vật. Tôi không cố diễn hay cố tỏ ra mình giống với những gì Hải Lan được xây dựng trong kịch bản. Tôi cho mình được sống trọn vẹn với cuộc đời của Hải Lan, hiểu sâu về những hỷ nộ ái ố cô đã trải qua để có cử chỉ, tính cách, ngôn ngữ, ánh nhìn chân thực nhất. Ít nhiều những vui buồn, tổn thương, tiếc nuối, hy vọng từng có là điểm tựa để tôi khắc họa nên được một người phụ nữ từng trải.

Có chi tiết nào của Hải Lan khiến chị thấy rất giống mình ngoài đời, và cũng có chi tiết nào khiến chị phải tự chống lại bản năng thật để diễn cho đúng nhân vật?

Hải Lan giống tôi ở sự thẳng thắn, hoạt ngôn và cũng có sự duyên dáng, hài hước. Tuy nhiên nhân vật khác xa tôi về tuổi tác, có nhiều góc khuất và luôn sống trong sự bất an vì những tổn thương trong quá khứ, thậm chí nỗi sợ bị bỏ rơi dẫn đến ghen tuông mất kiểm soát. Sau màn ảnh, tôi không phải là người như vậy. Chuyện cãi vã trong mối quan hệ tình cảm thì không tránh khỏi, nhưng việc chửi bới, "mày - tao" với người mình yêu thì không. Nếu có nóng giận, tôi thường chọn cách im lặng để mọi chuyện nguôi ngoai.

Văn Mai Hương trong phim Thỏ ơi ẢNH: NVCC

Thành công bước đầu của Hải Lan có khiến chị lo lắng không, khi khán giả thường rất hào hứng với cú lấn sân nhưng lại khắt khe nếu nghệ sĩ muốn ở lại lâu dài với điện ảnh?

Tôi hạnh phúc nhiều hơn khi có cơ hội được bước ra khỏi vùng an toàn, có thêm những kinh nghiệm, bài học quý giá và được kết nối với những cộng sự, đồng nghiệp mới nữa. Trước mắt, tôi muốn tận hưởng sự mới mẻ, ngô nghê mà mình đang có được với điện ảnh, còn chuyện tương lai thì tùy duyên. Sau Thỏ ơi, âm nhạc vẫn sẽ là lựa chọn và là sự ưu tiên hàng đầu của tôi.