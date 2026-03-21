Phim kinh dị Việt được nhiều nước mua bản quyền phát hành

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng chưa ra rạp nhưng đã được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ mua bản quyền phát hành là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng nỗ lực tìm đường ra thị trường quốc tế. Dự án kinh dị do đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện đang tạo nên cú hích hiếm hoi khi được các thị trường như Indonesia, Malaysia, Brunei, Hồng Kông, Đài Loan và cả Bắc Mỹ nhanh chóng "đặt chỗ" phát hành từ sớm. Đây không chỉ là thành tích thương mại ban đầu, mà còn cho thấy một chiến lược rõ ràng: đưa phim Việt ra thế giới bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Từ Hồng Kông, đạo diễn Đỗ Quốc Trung xác nhận với Thanh Niên rằng phim điện ảnh Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đã có buổi showcase quốc tế tại Hồng Kông trong khuôn khổ Hongkong International Filmmark 2026. Sau khi được chiếu ra mắt tại Việt Nam từ 17.4 và chính thức chiếu rạp Việt từ ngày 24.4, bộ phim sẽ bắt đầu hành trình đến với khán giả quốc tế.

Cảnh trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC

"Mockingbird Pictures đảm nhiệm khâu phát hành quốc tế. Mở đầu là Indonesia vào ngày 13.5, tiếp đến là Malaysia và Brunei cùng Hồng Kông vào ngày 14.5. Ngoài ra, kế hoạch phát hành tại Bắc Mỹ cũng như tại Đài Loan ,Thái Lan, Campuchia và Lào đang được hoàn tất, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay", đạo diễn phim cho biết thêm.

Sức hút của Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đến từ chính chất liệu mà bộ phim khai thác: truyền thuyết dân gian về loài quỷ "Phí phông" - một sinh thể khát máu được lưu truyền trong đời sống tâm linh của đồng bào miền núi. Phim xây dựng thế giới ma mị dựa trên không gian văn hóa bản địa với những ngôi nhà sàn, nghi lễ trừ tà, niềm tin tâm linh và đời sống cộng đồng vùng cao. Sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại đã tạo nên một màu sắc vừa quen vừa lạ đủ gần gũi với khán giả Việt nhưng cũng đủ độc đáo để khơi gợi sự tò mò của khán giả quốc tế.

Đoàn phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng trong buổi giao lưu ra mắt phim tại Hồng Kông ẢNH: ĐPCC

Dàn diễn viên của phim cũng là một điểm đáng chú ý khi kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và yếu tố quốc tế. Kiều Minh Tuấn vào vai một pháp sư tập sự mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều giằng xé nội tâm, đánh dấu lần hiếm hoi anh thử sức ở thể loại tâm linh - trừ tà. Đoàn Minh Anh đảm nhận vai Dương - cô em gái có khả năng nhìn thấy thế giới vô hình, vừa là "chìa khóa" của câu chuyện vừa là nhân vật chịu nhiều ám ảnh tâm lý. Diệp Bảo Ngọc hóa thân thành Mon - người phụ nữ dân tộc với câu chuyện tình mẫu tử phức tạp, đồng thời là nhân vật nằm trong vòng nghi vấn lớn nhất, tạo nên nút thắt quan trọng của kịch bản. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nữ diễn viên Thái Lan Nina Nutthacha Padovan trong vai bé Lua - cô bé mang những đặc điểm đáng sợ của "Phí phông" góp phần gia tăng yếu tố quốc tế và mở rộng khả năng tiếp cận khán giả khu vực.