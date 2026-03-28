Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025?

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi gồm đồng diễn, trình diễn áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử… để tìm ra hoa hậu và 2 á hậu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời trang, Người đẹp biển, Người đẹp nhân ái, Người đẹp được yêu thích nhất… Theo công bố, cô gái chiến thắng tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sẽ được trao cơ hội tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Một số ứng viên được đánh giá cao, có khả năng cạnh tranh vương miện như Phan Phương Oanh (211), Nguyễn Đào Tuyên Dương (165), Nguyễn Lan Nhi (367), Trần Thị Phương Linh (284), Phạm Thùy Dung (063)... Trước thềm chung kết, người đẹp Lê Phương Khánh Như (168) và Lê Thị Trang (273) được công bố đặc cách vào top 20 chung cuộc nhờ thắng giải Người đẹp bản lĩnh và Người đẹp tài năng.

Nhan sắc dàn thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, trong dàn ứng viên tranh tài ở chung kết, có khoảng 70% thí sinh là gương mặt mới, đa số cao trên 1,7 m. "Hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp…, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng của dàn thí sinh năm nay", đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét.

Mới đây, Công ty Sen Vàng cũng vừa công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự thi). Đấu trường nhan sắc này dự kiến tổ chức trong năm 2026, quy tụ hơn 100 thí sinh tham gia tranh tài. Với quy mô đó, Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.



