Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025?

Thạch Anh
28/03/2026 07:06 GMT+7

Chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam được tổ chức vào ngày 29.3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), với màn tranh tài của 47 thí sinh. Đêm thi có sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World - bà Julia Morley và Hoa hậu Opal Suchata.

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi gồm đồng diễn, trình diễn áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử… để tìm ra hoa hậu và 2 á hậu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời trang, Người đẹp biển, Người đẹp nhân ái, Người đẹp được yêu thích nhất… Theo công bố, cô gái chiến thắng tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sẽ được trao cơ hội tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Một số ứng viên được đánh giá cao, có khả năng cạnh tranh vương miện như Phan Phương Oanh (211), Nguyễn Đào Tuyên Dương (165), Nguyễn Lan Nhi (367), Trần Thị Phương Linh (284), Phạm Thùy Dung (063)... Trước thềm chung kết, người đẹp Lê Phương Khánh Như (168) và Lê Thị Trang (273) được công bố đặc cách vào top 20 chung cuộc nhờ thắng giải Người đẹp bản lĩnh và Người đẹp tài năng.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, trong dàn ứng viên tranh tài ở chung kết, có khoảng 70% thí sinh là gương mặt mới, đa số cao trên 1,7 m. "Hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp…, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng của dàn thí sinh năm nay", đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét.

Mới đây, Công ty Sen Vàng cũng vừa công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự thi). Đấu trường nhan sắc này dự kiến tổ chức trong năm 2026, quy tụ hơn 100 thí sinh tham gia tranh tài. Với quy mô đó, Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.


Hoa hậu, nghệ sĩ lan tỏa tri thức và khát vọng tại Hành trình Từ Trái Tim

Không chỉ là hoạt động trao tặng sách, chuỗi chương trình đã trở thành không gian kết nối tri thức, cảm hứng và khát vọng, nơi những câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ, những giá trị nền tảng được khơi mở và lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận