Hoa hậu người Mỹ Yolina Lindquist: Tôi phải lòng Việt Nam chính vì tà áo dài

NSND Kim Xuân - đại sứ Lễ hội Á dài TP.HCM 2026, cùng các đại biểu, khách mời chia sẻ tại tọa đàm Áo dài Việt - di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế

Trải nghiệm kể trên được hoa hậu Yolina Lindquist chia sẻ tại tọa đàm Áo dài Việt - di sản dân tộc Việt, hội nhập quốc tế tại Bảo tàng Áo dài (phường Thủ Đức, TP.HCM) sáng 18.3. Sự kiện do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức, thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 đang diễn ra. Đây là không gian giao lưu văn hóa nhằm khẳng định vị thế của áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng di sản sống động, là "sứ giả" kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tọa đàm chào đón các tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, lãnh đạo sở ban ngành, đoàn thể thành phố đến tham dự. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều đại sứ áo dài trong nước và quốc tế, các nghệ nhân, nhà thiết kế áo dài, sinh viên quốc tế đang học tập tại TP.HCM…

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu đề dẫn khai mạc tọa đàm, bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nêu rõ: "Tọa đàm hôm nay không chỉ là cuộc trao đổi về một trang phục, mà là sự chia sẻ về cách một di sản dân tộc có thể sống động trong thời đại hội nhập. Chúng tôi tin rằng, khi áo dài được mặc với niềm tự hào và được giới thiệu bằng sự trân trọng, giá trị của áo dài sẽ vượt qua biên giới, trở thành nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế".

Hoa hậu Yolina Lindquist và tình yêu với áo dài Việt

Miss Cosmo 2025 - Yolina Lindquist (Mỹ) và Á hậu Miss Cosmo 2025 - Chelsea Fernandez (Philippines) tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh

Là một trong những đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chia sẻ những trải nghiệm sâu sắc của cô với tà áo dài Việt Nam. Người đẹp Mỹ cho biết với một quốc gia hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau như xứ cờ hoa, họ không có một trang phục truyền thống riêng đại diện cho hình ảnh của một đất nước. Chính vì thế, nàng hậu thực sự ấn tượng với áo dài - trang phục truyền thống được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến khi nhắc về Việt Nam.

"Được đến và trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua cuộc thi Miss Cosmo đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Trước khi chiến thắng đấu trường nhan sắc này, tôi đã phải lòng Việt Nam và văn hóa nơi đây thông qua tà áo dài. Với tôi, được chấp nhận, được khoác lên mình một trang phục giàu giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam là một niềm vinh dự lớn lao", Lindquist chia sẻ tại tọa đàm.

Miss Cosmo 2025 cho rằng khi nhắc đến áo dài, cô nhớ đến một loại trang phục mang nét thanh lịch, duyên dáng và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Yolina Lindquist được mặc áo dài ngay từ những ngày đầu dự thi Miss Cosmo 2025, tham gia các hoạt động trình diễn, quảng bá văn hóa tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Hoa hậu 23 tuổi chia sẻ mẹ cô khi đồng hành cùng những hoạt động của con gái cũng nhanh chóng mê mẩn áo dài đến mức tự may cho mình một bộ. "Mẹ tôi là người Thụy Sĩ và người Thụy Sĩ cũng có những trang phục truyền thống riêng. Nhưng khi thấy áo dài, bà ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của trang phục này. Dù bạn bao nhiêu tuổi, 20 hay 50, áo dài vẫn mang lại vẻ đẹp duyên dáng và thanh lịch mỗi khi bạn diện lên người", cô nói.

Hoa hậu Yolina Lindquist cũng nhìn nhận tà áo dài mang đến cảm giác tự tin, dũng cảm và vẻ đẹp hài hòa mỗi khi cô diện trang phục này. "Tôi thấy mình xinh đẹp khi tôi mặc bộ áo dài lên người. Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm mặc áo dài từ trước khi tôi đăng quang Miss Cosmo ở TP.HCM và có nhiều cơ hội mặc áo dài ở nhiều sự kiện sau đó", cô bày tỏ.

Tại Lễ hội Áo dài TP.HCM, người đẹp sinh năm 2003 ấn tượng khi hàng chục nghìn người dân rạng rỡ xuống phố trong những tà áo dài. "Ở nhiều quốc gia mà tôi từng ghé thăm, có những giá trị văn hóa truyền thống đã bị bỏ quên khi họ cho rằng giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không cần thiết phải giữ gìn chúng nữa. Tuy nhiên Việt Nam thì khác, các bạn đã tìm cách hiện đại hóa tà áo dài, sáng tạo, phát triển trang phục này với rất nhiều phong cách, kết hợp nhiều trang sức, phụ kiện đá quý, ngọc trai… giúp áo dài vẫn giữ được phong cách thanh lịch tinh tế nhưng không kém phần hiện đại, thu hút và tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều muốn mặc", Lindquist chia sẻ và nói thêm: "Tôi nghĩ nhiều cô gái, bao gồm cả tôi, đã phải lòng TP.HCM, phải lòng Việt Nam chính vì tà áo dài và sự tự tin mà trang phục này mang lại cho chúng tôi".