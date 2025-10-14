Hoa hậu Bảo Ngọc làm điều đặc biệt cho trẻ em vùng lũ

Trước khi lên đường thi Hoa hậu Thế giới 2025, Lê Nguyễn Bảo Ngọc không chỉ tham gia các hoạt động học thuật, các sự kiện giải trí mà cô còn đến những điểm trường ở tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh để giúp đỡ thầy cô, học sinh khắc phục hậu quả sau bão.

Hoa hậu Bảo Ngọc tổ chức Trung thu muộn cho các em ẢNH: NVCC

Đồng hành với chương trình Giao nắng, chuyển yêu thương, Hoa hậu Bảo Ngọc đã đến điểm Trường TH và THCS Phú Xá (xã Đồng Đăng, Lạng Sơn). Cô và ê kíp sơn sửa, làm lại trần, cải tạo bếp ăn và lắp mái hiên di động cho các lớp. Bên cạnh giúp các thầy cô và học sinh có không gian học tập tốt hơn, người đẹp Cần Thơ còn tổ chức một buổi phá cỗ muộn để các em nhỏ được tận hưởng không khí Trung thu thoải mái, được vui đùa, ca hát, và tạm quên đi những lo toan, mất mát sau lũ.

Bảo Ngọc hạnh phúc khi nhìn các em hồn nhiên vui đùa sau những ngày bão lũ ẢNH: NVCC

Bảo Ngọc mong thầy cô và các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn ẢNH: NVCC

Khi lắng nghe một em học sinh tâm sự tưởng rằng năm nay không có Tết Trung thu, Bảo Ngọc không khỏi xúc động. "Chúng tôi muốn các em có một Trung thu thật trọn vẹn, có đèn, có quà, có nụ cười. Có thể năm nay vì lý do thời tiết, các em phải phá cỗ muộn nhưng chúng tôi tin các em ở đây đều rất vui. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con trẻ, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng", cô nói.

Sau Lạng Sơn, Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đến Quảng Ninh, đây cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 vừa qua. Tại điểm Trường TH Quảng Sơn 2 (xã Đường Hoa, Quảng Ninh), cô trao tặng máy chiếu, màn chiếu cho các thầy cô cũng như tặng đồng phục, áo ấm cho các em nhỏ khi mùa đông chuẩn bị đến. Ngoài ra, cô còn trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô mong món quà này như lời động viên để các em có tinh thần phấn đấu tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.