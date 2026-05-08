Á hậu Thu Hiền lên kế hoạch học thạc sĩ, giữ mình trước cám dỗ

Nhan sắc rạng rỡ của Á hậu Thu Hiền Ảnh: NVCC

Phan Thu Hiền quê Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 83 - 63 - 90. Người đẹp từng ghi danh tranh tài tại Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025, giành thành tích á hậu 2 chung cuộc.

Thu Hiền thay đổi thế nào sau danh hiệu á hậu?

Cuộc sống của Thu Hiền gần như bước sang một trang mới sau khi giành danh hiệu á hậu. Cô quan niệm khi được biết đến nhiều hơn, đồng nghĩa với việc mọi hành động, lời nói đều được đặt dưới “lăng kính” khắt khe hơn. Cô cho biết mình học cách trưởng thành nhanh hơn, bản lĩnh hơn và ý thức rõ trách nhiệm với hình ảnh cá nhân. “Danh hiệu không làm tôi khác đi, nhưng nó buộc tôi phải lớn lên”, Thu Hiền chia sẻ.

Thu Hiền khẳng định "danh hiệu không làm tôi khác đi, nó buộc tôi phải lớn lên” Ảnh: NVCC

Danh hiệu cũng mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống, nhưng đi kèm đó là áp lực không nhỏ. Thu Hiền không phủ nhận đã có những lúc mệt mỏi, thậm chí hoài nghi bản thân. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện. “Áp lực không đánh gục tôi, nó rèn tôi thành phiên bản tốt hơn”, người đẹp nói. Thu Hiền tập trung vào việc trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giữ vững sự kiên định. Với cô, tiến bộ mỗi ngày quan trọng hơn việc trở nên hoàn mỹ trong mắt người khác.

Sau thành tích á hậu 2, Phan Thu Hiền tất bật với các hoạt động nghệ thuật lẫn những dự án cộng đồng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn kiên định với con đường học tập. Á hậu quê Thái Bình đang từng bước chuẩn bị cho kế hoạch học thạc sĩ, đặc biệt là nâng cao năng lực ngoại ngữ và xác định ngành học phù hợp.

Theo cô, hào quang có thể chỉ mang tính nhất thời, trong khi tri thức mới là giá trị bền vững theo con người suốt hành trình dài. “Việc cân bằng giữa vai trò á hậu và học tập không hề dễ dàng, nhưng tôi chọn sống kỷ luật. Khi làm việc thì hết mình, khi học thì tập trung tuyệt đối”, Thu Hiền bày tỏ.

Thu Hiền nỗ lực hoàn thiện mình sau 1 năm giành danh hiệu á hậu Ảnh: NVCC

Theo Thu Hiền, ở bất kỳ môi trường nào cũng sẽ có những thị phi nhưng quan trọng là cách bản thân đối diện. Người đẹp giữ cho mình một nguyên tắc rõ ràng: hiểu mình là ai và đang đi theo con đường nào. Từ quan điểm đó, người đẹp chọn cách sống minh bạch, nói không với những điều không phù hợp và giữ sự tỉnh táo trước những tác động bên ngoài.

“Tôi chọn sống rõ ràng: điều gì đúng thì làm, điều gì không phù hợp thì sẵn sàng từ chối. Với thị phi, tôi học cách im lặng đúng lúc và lắng nghe có chọn lọc. Quan trọng nhất là mình hiểu mình là ai và đang đi theo hướng nào. Giữa hào quang và cám dỗ, tôi chọn giữ mình”, nàng hậu chia sẻ.

Nói về kế hoạch tương lai, Phan Thu Hiền cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển bản thân từ hình ảnh, kỹ năng đến tri thức. Cô cũng không giấu tham vọng được thử sức ở các đấu trường quốc tế, nếu có cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, người đẹp nhấn mạnh bản thân không vội vàng mà chờ một thời điểm phù hợp. Bởi người đẹp quan niệm: “Tôi muốn khi mình bước tiếp, đó sẽ là một phiên bản tốt hơn, bản lĩnh hơn và xứng đáng hơn”.