Nam diễn viên 'X-Men' mắc ung thư vú hiếm gặp

Tyler Mane mắc ung thư vú và đang trong quá trình điều trị ẢNH: AFP

Trên Instagram cá nhân, Tyler Mane đăng tải video chia sẻ tình trạng sức khỏe bất ổn của bản thân. Ngôi sao kỳ cựu tiết lộ: "Đúng vậy, tôi mắc ung thư vú và đúng vậy, nó cực kỳ hiếm gặp. Chỉ có 1% trường hợp mắc ung thư vú là nam giới". Nam diễn viên thừa nhận khi mới được chẩn đoán, phản ứng đầu tiên của bản thân là giữ bí mật vì khá xấu hổ. Nhưng sau đó, nghệ sĩ phát hiện ra rằng nam giới có nhiều khả năng được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn vì căn bệnh này ít được nói đến và không được phái mạnh quan tâm. Cuối cùng, ông quyết định lên tiếng. "Trên thực tế, tất cả các bác sĩ của tôi đều bỏ qua nó và chỉ nhờ vợ tôi thúc giục tôi đi cắt bỏ khối u mà tôi mới được phát hiện sớm", sao phim X-Men chia sẻ.

Tyler Mane kêu gọi nam giới hãy quan tâm hơn về căn bệnh này và đi kiểm tra kịp thời để phát hiện bệnh sớm và hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Mane cũng tiết lộ trong video rằng mình đã bắt đầu hóa trị. Sao phim Deadpool & Wolverine cũng đăng một clip quay cảnh mình đang nằm viện, truyền dịch và bày tỏ quyết tâm đánh bại ung thư.

Hình ảnh nam diễn viên sau những lần hóa trị đầu tiên. Ông nhận được nhiều lời khích lệ, cổ vũ từ người hâm mộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM TYLER MANE

Hôm 9.6 (giờ địa phương), sau hai ngày điều trị hóa trị, Tyler Mane bày tỏ niềm xúc động và biết ơn trước sự quan tâm, khích lệ từ mọi người. Nghệ sĩ kỳ cựu cũng bày tỏ: "Tôi sẽ đánh bại ung thư. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Chúng ta cần nâng cao nhận thức. Ung thư thật tồi tệ nhưng nếu phát hiện sớm, bạn có thể chiến thắng trận chiến này". Ngày 11.6 (theo giờ Việt Nam), Mane tiếp tục cập nhật hình ảnh mới và nhắn gửi đến khán giả: "Nếu bạn đang trải qua bất cứ điều gì tồi tệ ngay lúc này - bạn và tôi sẽ vượt qua. Đã đến lúc chiến đấu hết mình. Ngày thứ 3 hóa trị. Cố gắng lên!".

Ung thư vú là căn bệnh hiếm gặp với đàn ông. Trang CNN dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, khoảng 1/100 trường hợp ung thư vú được chẩn đoán ở nước này là nam giới. Ở quy mô toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng từ 0,5 đến 1% trường hợp ung thư vú xảy ra ở nam.

Tyler Mane và vợ - Renae Geerlings tại buổi ra mắt "bom tấn" Deadpool & Wolverine ở New York (Mỹ) hồi tháng 7.2024 ẢNH: AFP

Tyler Mane (tên thật: Daryl Karolat) sinh năm 1966, ông là diễn viên, cựu đô vật nổi tiếng từ Canada. Ngôi sao này được nhiều khán giả biết đến qua vai Sabretooth trong X-Men (2000), X-Men: The Official Game (2006) và Deadpool & Wolverine (2024). Nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Troy (2004), Halloween (2007), Halloween (2009), loạt phim Jupiter's Legacy (2021), Doom Patrol (2022 - 2023)… Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 20 năm, ông nổi tiếng với các vai phản diện.

Về đời tư, Tyler Mane từng có cuộc hôn nhân 5 năm với Jean Goertz, có hai người con chung trước khi chia tay hồi 2003. Đến năm 2007, tài tử tái hôn với nữ diễn viên Renae Geerlings.