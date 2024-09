Mỹ nhân 'X-men' đón con thứ 2 sau khi cắt bỏ ngực

Ngày 22.9, vợ chồng diễn viên Olivia Munn và John Mulaney lên Instagram thông báo với người hâm mộ về thành viên mới của gia đình. Sau hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư vú, ngôi sao 44 tuổi hạnh phúc đón chào con gái Méi June Mulaney chào đời ngày 14.9.

John Mulaney và Olivia Munn bế con gái Méi trên tay trong bức ảnh được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội

Olivia Munn gắn bó với diễn viên hài độc thoại John Mulaney từ năm 2021. Cặp đôi vừa tổ chức lễ cưới riêng tư vào tháng 7 năm nay với sự tham gia của cậu con trai 2 tuổi và một người làm chứng tại nhà người bạn ở New York, Mỹ.

Ngôi sao phim X-Men: Apocalypse nói cô rất tự hào về cô bé "quả mận" (Méi được phát âm là mận trong tiếng Trung). "Trái tim tôi như muốn nổ tung", người mẹ tự hào kể về trải nghiệm đầy cảm xúc cùng với người mang thai hộ.

Minh tinh 44 tuổi có nhiều cảm xúc phức tạp khi cô không thể mang thai con gái. Cô và người mang thai hộ đã nói chuyện với nhau như hai người mẹ ngay trong lần gặp đầu. "Cô ấy cho tôi rất nhiều ân sủng và sự hiểu biết, tôi biết mình đã tìm thấy một thiên thần ngoài đời thực", nữ diễn viên viết. Cô bày tỏ lòng biết ơn với người mang thai hộ khi biến ước mơ của vợ chồng cô thành hiện thực.

Một năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, Olivia Munn kể về trải nghiệm phải cắt bỏ hai bên ngực trong quá trình điều trị cùng tạp chí People vào tháng 4.2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin về đứa con thứ hai được chia sẻ 10 ngày sau khi Olivia hé lộ những video ghi lại quá trình điều trị căn bệnh ung thư vú của bản thân trên trang cá nhân. Người đẹp cho biết cô đã nhận được nhiều câu hỏi và sự quan tâm của người hâm mộ trong suốt thời gian dài. Vì thế cô hy vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người tìm thấy sự an ủi, cảm hứng và sự hỗ trợ trên hành trình riêng của mỗi người.

Olivia Munn sinh năm 1980 tại Mỹ và gia nhập làng giải trí từ năm 1999 với nhiều vai trò như người dẫn chương trình và diễn viên. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim như Big Stan, Date Night, Magic Mike, Deliver Us from Evil, Mortdecai, The Predator… và đặc biệt là X-Men: Apocalypse phát hành năm 2016.