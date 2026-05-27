Phim có 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook gây sốt phòng vé Hàn Quốc

Bộ phim zombie do Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook đóng chính đang trở thành hiện tượng điện ảnh mới tại Hàn Quốc khi liên tiếp lập kỷ lục doanh thu. Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho được truyền thông quốc tế chú ý nhờ tốc độ bán vé ấn tượng cùng sự trở lại của dàn sao nổi tiếng.

Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Korea JoongAng Daily và Yonhap News Agency dẫn lại, Colony vượt mốc 2 triệu khán giả chỉ sau 5 ngày ra rạp. Đây là tốc độ nhanh nhất trong số các phim công chiếu tại Hàn Quốc từ đầu năm 2026 đến nay.

Tờ The Korea Times cho biết trước đó, tác phẩm cũng từng lập kỷ lục là phim chạm mốc 1 triệu vé nhanh nhất năm 2026 tại thị trường Hàn Quốc.

Colony do Yeon Sang Ho đạo diễn. Ông là nhà làm phim từng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm về đề tài xác sống như Train to Busan (tựa việt: Chuyến tàu sinh tử), Train to Busan 2: Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) hay series Hellbound (tựa Việt: Bản án từ địa ngục). Với dự án mới, đạo diễn tiếp tục khai thác chủ đề zombie nhưng kết hợp thêm yếu tố công nghệ và sinh tồn hiện đại.

Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook trong những phân cảnh căng thẳng của phim Colony Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM COLONY

Theo thông tin từ Korea JoongAng Daily, bộ phim lấy bối cảnh tại một khu phức hợp nghiên cứu công nghệ sinh học bị phong tỏa sau khi virus đột biến bùng phát. Những người mắc kẹt bên trong phải tìm cách sinh tồn trước sự tấn công của các sinh vật nhiễm bệnh có khả năng tiến hóa nhanh và hành động theo bầy đàn.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been và Go Soo. Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận vai Se Jeong - một chuyên gia công nghệ sinh học bị cuốn vào thảm họa dịch bệnh. Trong khi đó, Ji Chang Wook vào vai nhân viên an ninh cố gắng bảo vệ những người sống sót giữa tình hình hỗn loạn.

Sự kết hợp của Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook được xem là một trong những yếu tố giúp Colony nhận nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố dự án. Đây cũng là lần hiếm hoi Jun Ji Hyun trở lại màn ảnh rộng trong một tác phẩm thương mại quy mô lớn sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.

Trong buổi quảng bá phim được Korea JoongAng Daily trích dẫn, đạo diễn Yeon Sang Ho cho biết ông muốn tạo nên một tác phẩm zombie mang màu sắc khác biệt so với những phim trước đây. Nhà làm phim chia sẻ rằng yếu tố trí tuệ nhân tạo, sự kết nối tập thể và nỗi sợ công nghệ bị lạm dụng là những chủ đề được lồng ghép trong câu chuyện.

Ngoài thị trường Hàn Quốc, bộ phim cũng ghi nhận kết quả khả quan tại một số quốc gia châu Á. Newswav dẫn dữ liệu từ hệ thống rạp Golden Screen Cinemas cho biết tác phẩm thu hơn 3,3 triệu ringgit Malaysia chỉ sau 3 ngày công chiếu. Malaysia đồng thời là thị trường Đông Nam Á đầu tiên phát hành bộ phim này.

Trang Zapzee nhận định Colony hiện là một trong những bộ phim có tốc độ tăng trưởng phòng vé mạnh nhất tại Hàn Quốc năm nay. Tác phẩm liên tiếp phá nhiều kỷ lục gồm phim mở màn cao nhất năm 2026, phim đạt 1 triệu vé nhanh nhất và mới nhất là phim chạm mốc 2 triệu lượt xem nhanh nhất năm.

Trước khi phát hành thương mại, Colony từng được giới thiệu tại hạng mục chiếu đêm của Liên hoan phim Cannes 2026. Sự xuất hiện tại sự kiện điện ảnh quốc tế này giúp tác phẩm nhận thêm sự quan tâm từ truyền thông toàn cầu và khán giả yêu điện ảnh châu Á.