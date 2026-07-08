Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 10 tỉ đồng mùa World Cup

Tối 8.7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 với số tiền giao dịch gần 10 tỉ đồng, tạm giữ hình sự 8 nghi phạm.

Nghi phạm Nguyễn Đức Khoa (thứ 3 từ trái sang) và Lê Phước Tú (thứ 5 từ trái sang) được xác định giữ vai trò tổ chức, điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng ẢNH: Đ.X

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện lệnh của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các đơn vị, địa phương đồng loạt đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Khoa (45 tuổi, ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) nhận và quản lý tài khoản agent, sau đó giao cho Lê Phước Tú (60 tuổi, ở phường Thanh Khê) điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc.

Tú chia tài khoản agent thành 9 tài khoản member, trực tiếp sử dụng một tài khoản để cá độ bóng đá, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho N.V.T, H.D.H, N.H.X và L.V.T (cùng ở thành phố Đà Nẵng) sử dụng để tham gia đánh bạc.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hòa (bên phải) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc ẢNH: Đ.X

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định từ đầu tháng 6.2026, Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, ở phường Thanh Khê) cũng nhận tài khoản agent để tổ chức đánh bạc.

Hòa chia thành 6 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng 2 tài khoản, số còn lại giao cho Linh Trung Hải (ở thành phố Đà Nẵng) cùng một số người khác tham gia cá độ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1.6 đến 2.7 (thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026), nhóm nghi phạm này đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 8 người.

Trong đó, Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc"; H.D.H, L.V.T, N.V.T, N.H.X, L.T.H bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập những người liên quan đến đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.