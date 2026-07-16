Thanh Hóa: Sau phúc khảo, thí sinh từ 0 lên 20,7 điểm

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa công bố kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Kết quả phúc khảo đáng chú ý nhất là trường hợp thí sinh N.T.M.T thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (Thanh Hóa). Sau khi hoàn thành kỳ thi, thí sinh T. nhận được kết quả điểm cả 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh đều 0 điểm.

Thí sinh xem thông tin để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ẢNH: QUỲNH VÂN

Sau khi nhận được kết quả thi, thí sinh này đã làm đơn phúc khảo và kết quả hết sức bất ngờ khi điểm phúc khảo các môn lần lượt từ 0 điểm môn ngữ văn lên 8,5 điểm; 0 điểm môn toán lên 8 điểm và 0 điểm môn tiếng Anh lên 4,2 điểm. Như vậy, từ 0 điểm cả 3 môn thi, sau phúc khảo tăng lên 20,7 điểm.

Nguyên nhân được Sở GD-ĐT Thanh Hóa xác định là do đánh dấu nhầm thí sinh N.T.M.T vắng thi, trong khi thí sinh này dự thi đầy đủ và làm bài tốt.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng thông tin trường hợp thí sinh vắng thi (nhầm lẫn với thí sinh N.T.M.T) là N.H.M.T, nên kết quả điểm thi ban đầu công bố của thí sinh N.H.M.T đã bị hủy do vắng thi.

Cũng tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, 2 thí sinh khác có kết quả phúc khảo điểm thi đều tăng do lên điểm nhầm ở lần chấm đầu. Cụ thể, thí sinh T.N.D sau khi phúc khảo môn toán đã tăng từ 7 lên 7,75 điểm; thí sinh N.L.N sau phúc khảo môn tiếng Anh điểm tăng từ 4,6 lên 5,2 điểm.

Tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn cũng xảy ra sự cố lên điểm nhầm ở lần chấm đầu và sau phúc khảo 1 thí sinh từ không đậu đã đủ điểm đậu vào lớp chuyên lịch sử của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Đó là trường hợp thí sinh N.Q.A, sau phúc khảo môn lịch sử - địa lý đã tăng từ 3,9 lên 6 điểm.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Đông Sơn 1, có một thí sinh sau phúc khảo môn tiếng Anh đã tăng từ 7,2 lên 8,2 điểm. Lý do cũng do cộng nhầm điểm ở lần chấm đầu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào các ngày 5 - 6.6, với hơn 51.000 thí sinh dự thi các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh.