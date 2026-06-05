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Giáo dục Tuyển sinh

Bệnh viện điều bác sĩ và xe cứu thương đưa một thí sinh đi thi vào lớp 10

Minh Hải
Minh Hải
05/06/2026 11:00 GMT+7

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã điều động 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng cùng với xe cứu thương để đưa đón một bệnh nhân là thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong các ngày từ 4 - 6.6.

Sáng 5.6, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện này đã điều động 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng cùng với tài xế và xe cứu thương chở bệnh nhi P.T.L.N (ngụ xã Định Hòa, Thanh Hóa; thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027) đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Quán Nho (xã Thiệu Quang, Thanh Hóa, cách bệnh viện hơn 20 km), để tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Thanh Hóa: Điều xe cứu thương đưa đón thí sinh dự thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều động 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng cùng với tài xế và xe cứu thương chở bệnh nhi đi thi

ẢNH: BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Cũng theo ông Khoa, dù sức khỏe sau phẫu thuật do viêm phúc mạc ruột thừa của bệnh nhi N. tiến triển tốt, nhưng đến ngày 5.6 (ngày diễn ra kỳ thi) bệnh nhân vẫn chưa thể xuất viện nên tất cả các buổi thi ê kíp y bác sĩ sẽ đưa đón bệnh nhi từng buổi, từ bệnh viện đến điểm thi và ngược lại. Việc đưa đón bệnh nhân N. tham gia kỳ thi được bệnh viện hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, bệnh nhi N. nhập viện trong tình trạng bị viêm phúc mạc ruột thừa và phải phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe tiến triển tốt nhưng chưa thể xuất viện trước khi diễn ra kỳ thi. 

Theo nguyện vọng của bệnh nhi và gia đình, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã đánh giá tình trạng sức khỏe, nguyện vọng của gia đình bệnh nhân về việc tham gia kỳ thi, nên bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, bố trí bác sĩ, nhân viên y tế và phương tiện để đưa đón bệnh nhân tham gia đầy đủ các buổi thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 4 - 6.6, với hơn 51.000 thí sinh dự thi tại 2.185 phòng thi.

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