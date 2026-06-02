Hà Nội công bố đáp án, thang điểm các môn thi vào lớp 10

Theo đó, đáp án, hướng dẫn chấm và thang điểm chính thức của 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm học 2026 - 2027 như sau:

Môn ngữ văn:

Môn toán:

Môn tiếng Anh:

Hôm nay 2.6, Sở GD-ĐT Hà Nội triển khai công tác chấm thi. Dự kiến, kết quả thi được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19.6 đến ngày 22.6.

Sau khi tiếp nhận hướng dẫn chấm thi, phiếu chấm thi và các tài liệu liên quan, ban chấm thi sẽ tổ chức họp các tổ trưởng chấm thi, quán triệt quy chế, hướng dẫn chấm, thảo luận chuyên môn và triển khai công tác chấm thi theo đúng quy định.

Ban chấm thi làm việc đến ngày 10.6. Trong thời gian này, trưởng ban chấm thi có trách nhiệm báo cáo tiến độ chấm thi về Sở GD-ĐT Hà Nội vào 17 giờ hằng ngày.

Để phục vụ công tác chấm thi, Sở GD-ĐT Hà Nội huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia. Ban chấm thi do Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định thành lập, gồm trưởng ban là lãnh đạo sở; các phó trưởng ban là lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng thuộc sở; cùng đội ngũ thư ký, giám khảo, lực lượng công an, nhân viên phục vụ, y tế và bảo vệ.

Theo quy định, giám khảo chấm bài thi tự luận phải am hiểu chương trình giáo dục trung học cơ sở; giám khảo chấm bài thi trắc nghiệm phải sử dụng thành thạo phần mềm chấm thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, công tác chấm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn, khách quan và bảo mật. Ban chấm thi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch làm việc; phân công nhiệm vụ; tổ chức chấm thi; ghép phách, lên điểm; xử lý các tình huống phát sinh; lập và lưu trữ hồ sơ, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn bài thi theo quy định.

Địa điểm đặt ban chấm thi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và an ninh. Các phòng chứa bài thi, phòng chấm thi tự luận và phòng chấm thi trắc nghiệm đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh, ghi hình liên tục 24 giờ/ngày theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 30.5 - 1.6 với sự tham gia của gần 124.000 thí sinh.