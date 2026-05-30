Phụ huynh căng thẳng, đứng kín cổng trường 'ngóng con' thi vào lớp 10

Hôm nay 30.5, thí sinh Hà Nội bước vào tuyển sinh lớp 10, kỳ thi căng thẳng nhất của học sinh. Theo ghi nhận của Thanh Niên tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội), các thí sinh có mặt tại đây rất sớm; lực lượng công an, tình nguyện viên cũng đồng hành, hỗ trợ.

Phụ huynh đứng kín cổng trường theo dõi các con vào phòng thi ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, theo quy định, sau 7 giờ các thí sinh mới được vào phòng thi nên nhiều em tập trung tại khu vực bảng thông báo về số phòng, số báo danh. Phía bên ngoài, khi thấy con chưa vào phòng, nhiều phụ huynh lo lắng đứng kín cổng trường, dõi theo từng hành động của các con.

Đứng lặng lẽ ở một góc cổng trường, chị Phạm Thanh Minh không rời mắt khỏi con trai Phạm Bảo Huy (học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung). Sự lo lắng của chị Minh thể hiện rõ nét qua đôi mắt sưng húp sau một đêm dài thao thức về bước ngoặt quan trọng của con.

Chị Phạm Thanh Minh (áo xanh) căng thẳng khi con bước vào môn thi đầu tiên ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Minh chia sẻ, hành trình "vượt vũ môn" của con không chỉ mới bắt đầu mà đã kéo dài từ những ngày còn học lớp 8 với mục tiêu đỗ vào THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (nguyện vọng 1) và THPT chuyên Nguyễn Huệ (nguyện vọng 2).

Hơn 1 năm qua, nhìn con miệt mài đèn sách với cường độ căng thẳng khiến người làm mẹ như chị không khỏi xót xa: "Thương con lắm, cháu học thế này thì quá vất vả".

"Các con lo một, tôi lo mười"

Người phụ nữ cho biết thêm, để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên, hai mẹ con đã dậy từ 6 giờ sáng, nhưng thực tế áp lực tâm lý đã khiến chị Minh không thể ngủ từ đêm hôm trước. "Các con lo một thì tôi lo mười", chị Minh nói và cho hay, dù vậy nhưng chị luôn cố gắng giữ thái độ lạc quan để không tạo thêm áp lực cho con. Trước khi vào phòng thi, chị dặn con hãy bình tĩnh, đó là chìa khóa để giúp bản thân thành công.

Giống như chị Minh, giữa những phụ huynh đang đứng "ngóng con" tại cổng trường, chị Thanh Hoà dùng điện thoại chụp vội bức ảnh cùng con gái Gia Hân trước "giờ G". Đó không chỉ là khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm, mà còn là cách người mẹ tiếp thêm sự tự tin cho con trước thử thách lớn đầu đời.

Chị Hoà chụp ảnh động viên con ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Hoà cho hay, dù nhà cách điểm thi không xa nhưng gia đình phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho con. "Con là người đi thi nhưng mẹ lo lắng gấp bội. Đêm qua, thấy con ôn bài tôi cũng thao thức và mong tới sáng để đồng hành với con đến điểm thi", chị Hoà nói.

Người mẹ cũng tâm sự, mục tiêu cao nhất của con gái là thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Biết con có lực học khá nhưng chị Hòa vẫn không giấu được sự hồi hộp vì tính chất cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi: "Nhiều lúc các cụ vẫn nói học tài thi phận. Hôm nay, tôi không kỳ vọng về điểm số, chỉ mong các con giữ được tỉnh táo để hoàn thành bài thi", chị Hoà nói.

Câu chuyện về các con là tâm điểm bàn luận của các phụ huynh ẢNH: ĐÌNH HUY

"Mẹ lúc nào cũng chờ con"

Trong khi đó, bên ngoài cổng Trường THPT Trần Hưng Đạo (P.Phú Lương, Hà Nội) trở nên căng thẳng khi tiếng trống bắt đầu làm bài môn thi ngữ văn vang lên. Dưới cái nắng oi ả, nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, lòng hướng về trong lớp học, nơi các con đang nỗ lực làm bài trong đợt thi lên lớp 10.

Chị Hoa tỏ ra lo lắng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong dòng người ấy, chị Mai Thị Hoa (46 tuổi, ngụ tại P. Yên Nghĩa, Hà Nội) lặng lẽ ngồi trú mát dưới bức tường gần cổng trường. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu và tìm hiểu kỹ lưỡng về tỷ lệ chọi khốc liệt của kỳ thi vào lớp 10 năm nay, nhưng chị vẫn không giấu nổi sự lo lắng trước việc thi cử của con trai Đoàn Minh Tuệ.

"Tâm trạng của tôi rất căng thẳng, vì sợ con trai không đủ tự tin khi làm bài thi", chị Hoa bộc bạch. Biết sức học của con chỉ ở mức trung bình, chị Hoa cho biết không tự tạo áp lực cho con trong đợt thi lần này.

Theo đó, nếu con không thi đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo thì chị Hoa quyết định sẽ cho con học một trường tư thục gần nhà. Bởi lẽ, nguyện vọng 2 là một trường công lập cách nhà gần 7 km. Nếu theo học, con chị Hoa sẽ phải đi lại rất xa hôi, từ đó khiến việc học hành vất vả hơn.

“Học trường tư thục dù học phí hơi nặng nhưng gia đình gánh vác được”, chị Hoa nói. Suốt những ngày qua, chị Hoa cảm thấy áp lực từ kỳ thi đè nặng lên vai con trai. Thấu hiểu được điều đó, chị luôn tự nhủ mình phải là “chỗ dựa tinh thần” vững chắc cho con.

Những ngày trước khi diễn ra kỳ thi, chị không ép con học hành nhiều, mà chỉ nhẹ nhàng động viên con hãy tự tin, quyết tâm làm bài hết khả năng. Theo chị Hoa, trong sáng cùng ngày, trước khi Minh Tuệ bước qua cánh cổng trường để vào phòng thi đã nhắn nhủ “mẹ chờ con ở đây”. Đáp lời, chị Hoa nói: "Con cứ yên tâm làm bài, đã có mẹ ở đây. Mẹ lúc nào cũng chờ con".

Chính vì lời hứa đó, suốt nhiều tiếng đồng hồ con làm bài bên trong, chị Hoa quyết định ngồi lại ngay ngoài cổng trường. Chị sợ rằng, khi tiếng trống hết giờ vang lên, con trai bước ra khỏi phòng thi mà không thấy mình sẽ “hoang mang”.