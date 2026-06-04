Đáp án thi lớp 10 TP.HCM sẽ công bố vào ngày mai

Sáng mai (5.6), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp thống nhất đáp án, sau đó công bố và bước vào giai đoạn chấm bài thi của khoảng 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Công tác chấm bài thi lớp 10 chính thức được bắt đầu vào ngày 5.6 và kéo dài đến hết ngày 9.6. Sau ngày 12.6, hội đồng chấm thi sẽ thực hiện công đoạn lên điểm, so dò, đối sánh kết quả và công bố điểm thi lớp 10.

Phụ huynh, học sinh xem điểm thi lớp 10 tại website của Sở GD-ĐT TP.HCM hoặc địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm bằng số báo danh.

Quy trình chấm thi lớp 10 sẽ thực hiện 2 vòng độc lập. Khu vực chấm thi lớp 10 được Sở GD-ĐT bố trí bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết quy trình chấm thi thực hiện theo đúng quy chế thi lớp 10. Các thành viên tham gia hội đồng chấm thi lớp 10 tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của Ban Chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Sau khi làm phách, Ban Thư ký Hội đồng thi chịu trách nhiệm giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho trưởng môn chấm thi. Trưởng môn chấm thi có nhiệm vụ tổ chức quán triệt các quy định chấm thi trong quy chế này, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm cho tất cả tổ trưởng tổ chấm tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài. Sau đó, tổ trưởng triển khai quy định chấm, quy trình chấm 2 vòng độc lập, thảo luận đáp án và hướng dẫn chấm; tổ chức chấm chung 10 bài theo từng tổ chấm.



Mỗi bài thi lớp 10 sẽ trải qua quy trình 2 lần chấm: Lần chấm thứ nhất: Tổ trưởng tổ chấm thi tự luận giao ngẫu nhiên (đảm bảo 1 túi bài thi được chấm bởi 2 tổ chấm khác nhau) nguyên túi bài thi cho từng giám khảo. Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên ban thư ký rút toàn bộ các phiếu chấm thi ra, giao các túi bài thi cho tổ trưởng tổ chấm thi để tổ chức cho lần chấm thứ hai (giao ngẫu nhiên), bảo đảm không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất.



Tổ trưởng tổ chấm thi tiếp nhận bài thi và phiếu chấm từ Ban Thư ký hội đồng thi, sau đó chỉ đạo các tổ chấm thi thực hiện thống nhất điểm bài thi. Điểm từng câu và tổng điểm toàn bài chỉ được ghi vào vị trí quy định trên tờ giấy thi sau khi đã thống nhất điểm.

Bên cạnh đó, tổ chấm kiểm tra thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi đã được giám khảo chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi hoặc sau khi được hai giám khảo thống nhất điểm và theo chỉ đạo của lãnh đạo ban chấm thi; mỗi bài thi chấm kiểm tra được một giám khảo thực hiện theo quy trình chấm lần thứ nhất.



Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập và TP.HCM là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất trên cả nước. Sở GD-ĐT TP đã huy động khoảng 22.000 cán bộ, giáo, nhân viên tham gia phục vụ cho toàn bộ các quy trình của kỳ thi. Riêng công tác chấm thi, Sở GD-ĐT huy động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.





