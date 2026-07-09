Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ nâng số lớp lên 50

Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Theo đề án, trong 4 năm tới ngôi trường chuyên top đầu cả nước này sẽ dần tăng giảng dạy số môn chuyên, số lượng lớp, đồng thời nâng cao trình độ giáo viên và đầu tư cơ sở trường lớp mới.

Nhiều năm qua, Trường THPT chuyên Lam Sơn là trường top đầu cả nước về thành tích học tập, chất lượng giảng dạy ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo đề án, đến năm 2030, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ mở rộng giảng dạy thêm các lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, và tiếng Pháp, nâng tổng số môn lên 14 thay vì 9 môn như hiện nay; nâng số lớp chuyên của 9 môn đang giảng dạy hiện nay, để đến năm 2030 tổng số lớp của trường là 50 lớp, với 1.750 học sinh.

Đối với đội ngũ giáo viên, tiến tới đảm bảo 80% giáo viên có trình độ thạc sĩ; 10% giáo viên có trình độ tiến sĩ; mỗi năm ít nhất có 5 đề tài nghiên cứu khoa học do giáo viên thực hiện hoặc hướng dẫn học sinh thực hiện.

Riêng giáo viên tiếng Anh, đến năm 2030 đạt 80% giáo viên đạt trình độ từ bậc B1 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên; 10% giáo viên có thể dạy môn khoa học bằng tiếng Anh.

Với giáo viên toàn trường, đến năm 2030 đảm bảo 100% giáo viên sử dụng AI trong thiết kế bài giảng, kiểm tra đánh giá và hỗ trợ học tập; 100% giáo viên đạt chuẩn năng lực số.

Tỉnh Thanh Hóa cũng phê duyệt chi khoảng hơn 545 tỉ đồng, trong đó gần 500 tỉ đồng giải ngân trong giai đoạn 2026 - 2028; và hơn 45 tỉ đồng giải ngân giai đoạn 2028 - 2030 để phục vụ việc xây dựng lại cơ sở trường lớp đảm bảo yêu cầu.

Trường THPT chuyên Lam Sơn là cơ sở giáo dục chuyên biệt của tỉnh Thanh Hóa.Tính đến tháng 1, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã có 2.166 giải học sinh giỏi quốc gia; 55 học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và đạt 49 giải thưởng (gồm: 10 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng, và 4 bằng khen); có 30 học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực, trong đó đạt 22 giải thưởng.