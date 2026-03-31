Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn giành học bổng Mỹ trị giá 10,8 tỉ đồng

Ngày 31.3, thông tin từ Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, em Lê Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh 1 của trường vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 10,8 tỉ đồng) của Trường đại học Wesleyan (Mỹ).

Lê Thu Hà (ảnh) xuất sắc giành học bổng 10,8 tỉ đồng của Trường đại học Wesleyan ẢNH: NVCC

Kết quả đạt được giúp Hà trở thành 1 trong số 11 học sinh toàn châu Á nhận học bổng Freeman của Trường đại học Wesleyan. Học bổng sẽ tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học.

Hà có thành tích học tập đạt điểm IELTS 8.0; SAT 1510, cùng bài luận giàu cảm xúc có chủ đề về một người bạn tự kỷ. Khi trải qua kỳ phỏng vấn, Hà luôn thể hiện phong thái tự tin.

Ngoài giành được học bổng trên, Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, như: Đại học Dickinson College (giá trị học bổng 1,7 tỉ đồng/năm), Đại học Denison (học bổng giá trị 1,6 tỉ đồng/năm), Đại học DePauw (giá trị học bổng 1,4 tỉ đồng/năm).

Lê Thu Hà dẫn chương trình cho một chương trình của trường ẢNH: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Hà cho biết bố em công tác ở lĩnh vực ngân hàng, mẹ là giáo viên một trường học trên địa bàn P.Hạc Thành (Thanh Hóa). Gia đình có 2 chị em, Lê Thu Hà là con gái thứ 2.

"Trong quá trình học tập, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em có lẽ là việc không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cho học sinh THPT. Khi học cấp 2, em đã tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi và cũng đạt kết quả tốt, lên cấp 3 em muốn thử thách ở lĩnh vực khác, và muốn dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động tranh biện, thiện nguyện vì cộng đồng, các hoạt động ngoài giờ học của trường và lớp nên em không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Em cũng nhận ra rằng tình yêu và việc học đối với môn tiếng Anh không chỉ dừng ở các kỳ thi, mà điều quan trọng hơn là cách mình sử dụng ngôn ngữ cho cuộc sống hằng ngày và biểu đạt được suy nghĩ của mình. Điều đó càng khiến em thích thú với môn tiếng Anh" Lê Thu Hà chia sẻ.

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Lê Thu Hà còn giỏi viết văn và em vừa giành giải nhất chương trình "Văn khúc tri ân" - viết văn kể chuyện tri ân thầy cô giáo dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) ẢNH: NVCC

Thu Hà cho biết thêm em chuyên tâm học môn tiếng Anh từ lớp 6, sau đó thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Anh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn và đứng thứ 5 của trường.

Nói về tương lai, Thu Hà cho biết em muốn học luôn chương trình tiến sĩ sau khi học xong chương trình học bổng.

Một điều khá thú vị nữa là chị gái của Lê Thu Hà cũng tên là Hà - Lê Ngân Hà, người mà 8 năm trước khi đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lam Sơn đã giành học bổng toàn phần có giá trị hơn 5 tỉ đồng của một trường đại học ở Mỹ, và hiện nay cô vẫn đang theo học ở Mỹ.