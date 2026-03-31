Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Du học

Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn giành học bổng Mỹ trị giá 10,8 tỉ đồng

Minh Hải
31/03/2026 13:54 GMT+7

Lê Thu Hà, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) mong muốn học lên tiến sĩ sau khi hoàn thành chương trình học bổng trị giá 10.8 tỉ đồng của Đại học Wesleyan (Mỹ) mà em vừa giành được.

Ngày 31.3, thông tin từ Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, em Lê Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh 1 của trường vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 10,8 tỉ đồng) của Trường đại học Wesleyan (Mỹ).

Lê Thu Hà (ảnh) xuất sắc giành học bổng 10,8 tỉ đồng của Trường đại học Wesleyan

Kết quả đạt được giúp Hà trở thành 1 trong số 11 học sinh toàn châu Á nhận học bổng Freeman của Trường đại học Wesleyan. Học bổng sẽ tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học.

Hà có thành tích học tập đạt điểm IELTS 8.0; SAT 1510, cùng bài luận giàu cảm xúc có chủ đề về một người bạn tự kỷ. Khi trải qua kỳ phỏng vấn, Hà luôn thể hiện phong thái tự tin.

Ngoài giành được học bổng trên, Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, như: Đại học Dickinson College (giá trị học bổng 1,7 tỉ đồng/năm), Đại học Denison (học bổng giá trị 1,6 tỉ đồng/năm), Đại học DePauw (giá trị học bổng 1,4 tỉ đồng/năm).

Lê Thu Hà dẫn chương trình cho một chương trình của trường

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Hà cho biết bố em công tác ở lĩnh vực ngân hàng, mẹ là giáo viên một trường học trên địa bàn P.Hạc Thành (Thanh Hóa). Gia đình có 2 chị em, Lê Thu Hà là con gái thứ 2.

"Trong quá trình học tập, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em có lẽ là việc không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cho học sinh THPT. Khi học cấp 2, em đã tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi và cũng đạt kết quả tốt, lên cấp 3 em muốn thử thách ở lĩnh vực khác, và muốn dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động tranh biện, thiện nguyện vì cộng đồng, các hoạt động ngoài giờ học của trường và lớp nên em không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Em cũng nhận ra rằng tình yêu và việc học đối với môn tiếng Anh không chỉ dừng ở các kỳ thi, mà điều quan trọng hơn là cách mình sử dụng ngôn ngữ cho cuộc sống hằng ngày và biểu đạt được suy nghĩ của mình. Điều đó càng khiến em thích thú với môn tiếng Anh" Lê Thu Hà chia sẻ.

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Lê Thu Hà còn giỏi viết văn và em vừa giành giải nhất chương trình "Văn khúc tri ân" - viết văn kể chuyện tri ân thầy cô giáo dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11)

Thu Hà cho biết thêm em chuyên tâm học môn tiếng Anh từ lớp 6, sau đó thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Anh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn và đứng thứ 5 của trường.

Nói về tương lai, Thu Hà cho biết em muốn học luôn chương trình tiến sĩ sau khi học xong chương trình học bổng.

Một điều khá thú vị nữa là chị gái của Lê Thu Hà cũng tên là Hà - Lê Ngân Hà, người mà 8 năm trước khi đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lam Sơn đã giành học bổng toàn phần có giá trị hơn 5 tỉ đồng của một trường đại học ở Mỹ, và hiện nay cô vẫn đang theo học ở Mỹ.

Tin liên quan

Chọn ngành du học Mỹ để không 'đứt gánh giữa đường'

Sự chuẩn bị tài chính chưa vững, cùng với việc chọn ngành học chưa thấu đáo, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng sống thiếu hụt… đều có thể là những nguyên nhân dẫn tới việc du học sinh "đứt gánh giữa đường".

Khám phá thêm chủ đề

Trường đại học Wesleyan Lê Thu Hà trường thpt chuyên lam sơn Đại học DePauw học bổng toàn phần học bổng châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận