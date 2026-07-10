Quảng Trị lập tổ công tác, phối hợp công an rà soát điểm thi THPT Lê Trực

Trưa nay 10.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở GD-ĐT vừa kết thúc cuộc họp khẩn liên quan đến các thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Thanh Niên đã thông tin).

Theo bà Hương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT đã báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh các nội dung dư luận phản ánh.

Những dòng tố cáo đang gây xôn xao mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Sáng nay, Sở đã tổ chức họp khẩn và thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có", bà Hương cho biết.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị khẳng định, Sở GD-ĐT đang tiến hành rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu của kỳ thi tại toàn bộ các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những nơi có thông tin phản ánh hoặc nghi ngờ xảy ra tiêu cực. Việc xác minh sẽ được thực hiện khách quan, đầy đủ với sự phối hợp của các cơ quan chức năng.

Theo bà Hương, quan điểm của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý, "không có vùng cấm, không bao che, dung túng cho bất kỳ sai phạm nào". Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thí sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ công khai kết quả xác minh ngay sau khi tổ công tác và các cơ quan chức năng hoàn tất quá trình kiểm tra, làm rõ vụ việc.