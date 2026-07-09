Hơn 200 thí sinh tại trường chuyên Hưng Yên đạt điểm 9 - 10 môn toán

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Hưng Yên cho thấy, dải số báo danh liên tiếp từ 330000xx đến 330003xx, gồm 396 thí sinh, ghi nhận điểm số môn toán cao vượt trội so với mặt bằng chung của toàn tỉnh.

Theo đó, trong số 393 thí sinh có điểm môn toán, có 70 thí sinh điểm 10 môn toán, chiếm 24,12% tổng số điểm 10 của học sinh toàn tỉnh Hưng Yên trong môn toán năm nay (286 điểm 10).

Tỷ lệ điểm 10 môn toán của dải này lên tới 17,81%, cao gấp 35,3 lần so với tỷ lệ của ngoài dải và cao hơn 26,3 lần so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh (0,67%).

Dữ liệu cũng ghi nhận nhiều chuỗi số báo danh liên tiếp nhau đạt điểm số tuyệt đối trong môn toán. Cụ thể là có 4 chuỗi gồm 3 thí sinh có số báo danh liên tiếp và 10 chuỗi 2 số báo danh liên tiếp đều đạt điểm tuyệt đối môn toán.

Nếu tính thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, dải số báo danh này có 213 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 53,79% tổng số học sinh của toàn dải. Với điểm số từ 8 trở lên (điểm giỏi), dải số báo danh này có 314 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 79,29% tổng số thí sinh của toàn dải.

So với ngoài dải, các tỷ lệ này cao hơn từ 4,1 - 9,7 lần.

Điểm trung bình môn toán của dải số báo danh này cũng rất cao, đạt 8,66 điểm, cao hơn nhiều (2,7 điểm) so với mức điểm trung bình của thí sinh ngoài dải này là 5,96.

Mức điểm trung bình 8,66 điểm cũng ở mức cao vượt trội so với công bố của một số trường THPT chuyên nổi tiếng trên nước.

Chẳng hạn, chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 8,51; chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) là 8,45 điểm; chuyên Sư phạm Hà Nội là 8,3 điểm và chuyên Phan Bội Châu là 8,22 điểm…

Có phòng thi có 20/22 thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên. Trong đó, 10/22 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối và 9 thí sinh đạt từ 9 trở lên, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm trên 8. Điểm trung bình môn toán của phòng thi này lên tới 9,28 điểm. Nhiều phòng thi có điểm trung bình môn toán trên 9 điểm.

Đang tiến hành rà soát, chưa thấy bất thường điểm môn toán

Trả lời Thanh Niên sáng 9.7, ông Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hưng Yên, xác nhận, các thi sinh tại điểm thi THPT chuyên Hưng Yên hầu hết là học sinh của trường THPT chuyên Hưng Yên. "Trường có 382 thí sinh, còn lại hơn mười thí sinh tự do", ông Duy nói.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm thi tại trường THPT chuyên Hưng Yên có 396 thí sinh dự thi, được chia làm 18 phòng thi, mỗi phòng 22 thí sinh.

Về tỷ lệ điểm 10 môn toán và điểm số tại điểm thi cao vượt trội so với mặt bằng chung, ông Duy không đưa ra giải thích. Ông cho biết, thực hiện theo chỉ đạo chung, trường cũng đang tiến hành rà soát. "Hiện tại chưa thấy có dấu hiệu bất thường", ông Duy xác nhận.

Theo tìm hiểu, thành tích môn toán của trường THPT chuyên Hưng Yên tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026 trong môn toán và các môn tự nhiên, tin học tốt nhất toàn tỉnh. Trong tổng số 113 học sinh đạt giải trong năm học qua, trường chuyên Hưng Yên có tới 62 học sinh có giải (từ khuyến khích trở lên), trong đó có 39 học sinh đạt giải trong 5 môn toán, vật lí, hóa học, sinh học và tin học. Riêng môn toán trường này có 8 học sinh.

Trong khi đó, trường chuyên cùng tỉnh là trường THPT chuyên Thái Bình có 46 thí sinh đạt giải trong 8 môn thi, với 30 thí sinh đạt các giải trong 5 môn tự nhiên, tin học nhưng có tới 9 học sinh đạt giải môn toán.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thành tích môn toán của Hưng Yên ở mức cao. Điểm trung bình môn toán toàn tỉnh Hưng Yên là 5,99 điểm, xếp ở vị trí thứ 5 toàn quốc.

Về số lượng điểm 10 môn toán, với 286 điểm 10, tỉnh Hưng Yên cũng xếp thứ 5 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Nghệ An về số lượng. Nếu tính về tỷ lệ số điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, Hưng Yên xếp ở vị trí thứ 4 toàn quốc, sau Hà Tĩnh, Tuyên Quang và Nghệ An.

Môn toán cũng là môn có nhiều điểm 10 nhất của thí sinh tỉnh Hưng Yên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chiếm tới gần 70% tổng số điểm 10 năm nay của toàn tỉnh (409 điểm 10).

Nếu tính tỷ lệ học sinh có điểm từ 8 trở lên (điểm giỏi), tỉnh Hưng Yên cũng cho thấy thành tích vượt trội với tỷ lệ lên tới 20,13%, tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5 toàn quốc. Tổng số thí sinh đạt điểm 8 môn toán trở lên của tỉnh này lên tới 8.626 thí sinh.

Tỷ lệ học sinh có điểm dưới 5 của toàn tỉnh Hưng Yên cũng rất thấp, chỉ 30,39%, xếp thứ 5 toàn quốc, chỉ đứng sau TP.HCM, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng.



