Điểm sàn thấp nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 15,5

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2026 ảnh: ngọc dương

Sáng 10.7, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng với thí sinh khu vực 3, có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số với tất cả các tổ hợp và không phân biệt chương trình giáo dục 2006 và 2018.

Cụ thể, điểm sàn các ngành dao động từ 15,5 đến 22,5 điểm. Trong đó, 2 ngành có điểm sàn cao nhất ở mức 22,5 là y khoa và răng-hàm-mặt. Đáng chú ý, tâm lý học là ngành mới lần đầu được tuyển sinh, chỉ nhận hồ sơ từ 15,5 điểm.

Điểm sàn các ngành cụ thể như sau:

Ngoài Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.