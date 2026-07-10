Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm sàn thấp nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 15,5

Hà Ánh
Hà Ánh
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Trong đó, điểm sàn các ngành dao động từ 15,5 đến 22,5 điểm.
Điểm sàn thấp nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 15,5 - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2026

ảnh: ngọc dương

Sáng 10.7, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng với thí sinh khu vực 3, có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số với tất cả các tổ hợp và không phân biệt chương trình giáo dục 2006 và 2018.

Cụ thể, điểm sàn các ngành dao động từ 15,5 đến 22,5 điểm. Trong đó, 2 ngành có điểm sàn cao nhất ở mức 22,5 là y khoa và răng-hàm-mặt. Đáng chú ý, tâm lý học là ngành mới lần đầu được tuyển sinh, chỉ nhận hồ sơ từ 15,5 điểm.

Điểm sàn các ngành cụ thể như sau:

Điểm sàn thấp nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 15,5 - Ảnh 2.

Điểm sàn thấp nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 15,5 - Ảnh 3.

Ngoài Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

Tin liên quan

Danh sách thí sinh được cộng 0,5-1 điểm vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Danh sách thí sinh được cộng 0,5-1 điểm vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách thí sinh được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

điểm sàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Điểm chuẩn điểm chuẩn đại học 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận