Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn trong sáng nay 10.7 để xác minh thông tin.

Theo nội dung các bài đăng trên mạng xã hội, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số nội dung tố cáo đang được lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến vụ việc, sáng nay 10.7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội và đang khẩn trương kiểm tra, xác minh để làm rõ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết Sở GD-ĐT tổ chức họp khẩn ngay trong sáng nay 10.7; đồng thời rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc.



