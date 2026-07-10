Bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố 4 bị can, đề xuất thi lại

Đ Ề XUẤT THI LẠI MÔN TOÁN, LẮP CAMERA TRONG PHÒNG THI

Chiều qua (9.7), UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đang rất được dư luận quan tâm.

UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh ẢNH: LONG QUYỀN

Thông tin về kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, cho biết kỳ thi có sự tham gia của hơn 17.000 thí sinh (TS) lớp 12 tại 92 trường học với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu. Công tác in sao, vận chuyển bài thi, làm phách được thực hiện theo quy chế.

Sau khi có phản ánh về môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo, rà soát quy trình tổ chức, coi thi, thu bài thi. Đồng thời, rà soát phân tích kết quả toàn bộ các môn thi, đối chiếu điểm thi với toàn bộ học bạ, tập trung vào các trường hợp điểm cao từ 9 điểm trở lên. Qua rà soát hơn 71.000 bài thi trên địa bàn tỉnh cho thấy điểm thi trung bình các môn thi thấp hơn điểm học bạ, mức chênh lệch điểm thi phù hợp, phản ánh đúng năng lực học sinh (HS).

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã rà soát 3 môn thi: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Theo ông Cảnh, qua rà soát môn ngữ văn có 11/326 TS đạt 9 điểm trở lên, không có điểm 10. Mức chênh lệch trung bình của nhóm TS này so với học bạ là 0,1 điểm. Môn ngoại ngữ có 207 TS đạt từ 9 điểm trở lên, 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình là 0,31 so với học bạ. Kết quả trên "là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường", ông Cảnh nói.

Đáng chú ý, riêng môn toán có tới 147 TS đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là điểm "bất thường trong công tác coi thi" và đang xử lý.

Về giải pháp, ông Cảnh cho biết Sở GD-ĐT đã phối hợp gặp mặt cha mẹ HS và HS Trường THPT chuyên Tuyên Quang, TS tự do. "322 cha mẹ HS, HS và 6 TS tự do tại điểm thi này, tức là 100% đều thống nhất tổ chức thi lại để đảm bảo khách quan, minh bạch và quyền lợi chính đáng", ông Cảnh nói. Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Sở

GD-ĐT báo cáo, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để đảm bảo thời gian xét tuyển thi ĐH.

Đồng thời, để "đảm bảo công bằng kỳ thi và niềm tin xã hội", Sở GD-ĐT Tuyên Quang cũng đề xuất UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT cho phép lắp camera không kết nối mạng trong các phòng thi.

T RƯỞNG ĐIỂM THI CHỈ ĐẠO GIÁM THỊ CHO TS CHÉP BÀI MÔN TOÁN

Tại họp báo, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng được phân công làm trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi. Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho TS chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các TS làm bài môn toán. Theo đại tá Tuấn, qua xác minh bước đầu, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là "vì thành tích".

Ngày 7.7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, hội đồng thi tốt nghiệp THPT xảy ra vụ việc số điểm 10 môn toán cao bất thường ảnh: LOng Quyền

X EM XÉT, XỬ LÝ CÁC CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Trả lời câu hỏi của PV tại họp báo về động cơ, mục đích của các đối tượng, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Động cơ, mục đích ban đầu xác định là vì thành tích".

Theo ông Tuấn, quan điểm nhất quán của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch. Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên cơ sở kết luận, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét toàn bộ các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc. Việc xử lý tập thể, cá nhân nào sẽ thông tin tại cuộc họp sau.

Về phương án xử lý với TS, tỉnh đang phối hợp với Bộ GD-ĐT nghiên cứu phương án phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích cho HS, nhất là những em không liên quan vụ việc, không để ảnh hưởng HS không liên quan.

Thông tin thêm, ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cho biết tinh thần kết quả điều tra tới đâu sẽ thông báo tới đó. Xác định trách nhiệm tập thể của từng tổ chức, cá nhân phải căn cứ trên kết luận của cơ quan chức năng. UBND tỉnh sẽ công khai xử lý ngay sau khi có kết quả điều tra.