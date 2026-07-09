Giải mã hồ sơ dữ liệu mộ liệt sĩ tập thể tại Huế, Quảng Trị, TP.HCM

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện yêu cầu đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công điện nêu rõ, "chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ (trong nước 396, Lào 174, Campuchia 742) và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.

Tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) ẢNH: T.N

Đồng thời rà phá bom mìn, vật nổ được 7.025 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) được 3.175 ha (đạt 77,9% tiến độ). Lấy mẫu 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận nỗ lực chung, song Thủ tướng đánh giá khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn; tiến độ triển khai tại một số địa phương, đơn vị còn chậm, kết quả thực hiện còn khoảng cách xa so với mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung vào các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm.

Khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm như tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...

Tập trung cao độ hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ khu vực vùng lõi, nhất là Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn trong năm 2026 phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Phấn đấu các địa phương khu vực phía bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22.12, các địa phương khu vực phía nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30.4.2027. Tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27.7 năm nay.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026. Tập trung xây dựng, vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin...