Tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Sắp nhận thêm hồ sơ từ Mỹ

Ngày 8.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (viết tắt là Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) cho biết ngày mai (9.7) sẽ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) trao tặng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong việc khai thác, kết nối và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động nằm trong đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn TP.HCM.

Dự kiến, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Danh mục gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sĩ, hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A và hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926, liên quan đến hiện vật được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động tìm thấy di vật và định danh liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Những tài liệu này được nhóm nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong nhiều năm qua, nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu, thu thập, số hóa và chia sẻ các nguồn tư liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Nhiều tài liệu lưu trữ đã góp phần hỗ trợ quá trình xác minh thông tin, làm rõ địa điểm chôn cất và phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật lần này không chỉ bổ sung nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội kết nối các nguồn dữ liệu lịch sử, kết hợp thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các tổ chức nghiên cứu quốc tế với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần hàn gắn những mất mát của quá khứ bằng các hành động thiết thực và đầy tính nhân văn.

Thông tin từ các hồ sơ tiếp nhận cũng sẽ là cơ sở để mở rộng công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị quân đội, nhân chứng lịch sử và các tổ chức liên quan trong quá trình xác minh, làm rõ những thông tin còn thiếu.

Những ngày qua, thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM được đông đảo người dân quan tâm. Đặc biệt, tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 11 hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 9.7, lực lượng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31.1.1968.