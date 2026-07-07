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Thời sự

TP.HCM đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu

Trong ngày 7.7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy và quy tập đến nay lên 11.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 7.7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Hai hài cốt này không có di vật kèm theo.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng là 11 hài cốt.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong chiều 7.7 và ngày mai 8.7, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

TP.HCM đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Ngày 7.7, tìm được thêm 2 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây là khu vực từng được xác định có dấu tích mộ tập thể liên quan đến các liệt sĩ hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Việc tìm kiếm, quy tập tại khu vực này được triển khai sau nhiều năm lần tìm từ tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, bản đồ, không ảnh và kết quả khảo sát địa vật lý. Từ ngày 14 - 30.6, các lực lượng đã phối hợp khảo sát bằng ra đa xuyên đất, phân tích địa tầng tại khu vực nghi có rãnh mộ; sau đó tổ chức đào khảo sát, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trong quá trình quy tập, lực lượng chức năng thực hiện việc ghi nhận hiện trường, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản di vật và lập hồ sơ theo quy trình chuyên môn, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

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