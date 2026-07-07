Lấy mẫu ADN 2 em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 7.7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, cùng ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh.



Ông Mười và ông Nhỏ là anh em ruột, có người anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Thông tin này trùng với tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện qua di vật trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Đây là bước tiếp nối quá trình xác minh thông tin thân nhân do Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng triển khai sau khi có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Để bảo đảm đúng quy trình, Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu.

Tại khu vực lấy mẫu, dù có đông thân nhân liệt sĩ đang chờ đến lượt, nhiều người đã tự nguyện nhường lượt khi biết đây là trường hợp cần giám định để phục vụ việc xác minh danh tính hài cốt vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Sự sẻ chia ấy khiến quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các bước theo quy định.

Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện các bước kê khai điện tử đối với ông Huỳnh Văn Mười và Huỳnh Văn Nhỏ ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Toàn bộ quy trình, từ khai báo hồ sơ điện tử, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu, đều được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Thông tin thân nhân được kiểm tra, đối chiếu qua nhiều bước nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất, tạo cơ sở khoa học cho việc giám định ADN.

Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (thứ 2 từ trái qua) kê khai các thủ tục lấy mẫu ADN ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Theo kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ của Công an tỉnh Tây Ninh, gia đình ông Huỳnh Văn Mười ban đầu được mời lấy mẫu vào ngày 8.7. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên tổ chức lấy mẫu ngay trong sáng 7.7.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho khoảng 400 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các địa phương lân cận. Hoạt động này góp phần thực hiện Đề án thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

