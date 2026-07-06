Thiếu tướng Trần Chí Tâm: 'Các hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp lên nhau'

Sáng nay 6.7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng thu thập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó một trường hợp được xác định danh tính.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ sau lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở quá trình khảo sát, xác minh kỹ lưỡng.

Lực lượng chuyên trách thực hiện đào tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, từ ngày 14.6 - 30.6, các lực lượng đã phối hợp thực hiện khảo sát bằng ra đa xuyên đất, phân tích địa tầng tại khu vực nghi có rãnh mộ. Sau khi có kết quả, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai và từ ngày 23.6 bắt đầu đào khảo sát.

"Chúng tôi mở rãnh khảo sát rộng khoảng 3 m, dài khoảng 10 m, sâu khoảng 3 m. Sau khi đào, hút cạn nước và mở rộng hai bên rãnh, lực lượng tìm kiếm phát hiện các hài cốt liệt sĩ nằm xếp lớp lên nhau. Chúng tôi đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia và tiến hành quy tập theo quy định", thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.

Công tác đào tìm, quy tập được thực hiện đúng quy trình ẢNH: NGUYỄN ANH

Đã tìm thấy 7 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

Trong đợt đầu, lực lượng chức năng phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 hài cốt tương đối nguyên vẹn, 2 hài cốt còn lại bị phân hủy nhiều. Đặc biệt, trong số này có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Giải phóng quân, giữ chức Tiểu đội phó, hy sinh trong trận đánh năm 1968.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết thêm, qua rà soát, giải mã phiên hiệu đơn vị, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Ngay sau đó, Quân khu 7 đã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và các địa phương liên quan để rà soát hồ sơ, tìm quê quán, thân nhân liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (ngoài cùng bên phải) và thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (thứ 2 từ trái sang), Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiểm tra công tác đào tìm ẢNH: NGUYỄN ANH

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, cơ quan báo chí, truyền hình để thực hiện hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ được phát hiện tại đây", thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, đến sáng 6.7, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ; 2 hài cốt khác đang tiếp tục được xử lý, xác minh. Qua khảo sát thực tế, lực lượng tìm kiếm nhận định phía dưới khu vực này vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của các Đội K của Quân khu 7, là các lực lượng chuyên trách được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia ẢNH: NGUYỄN ANH

Cùng với hài cốt, các lực lượng còn phát hiện nhiều di vật, trong đó có hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn, cưa tay và một số giấy tờ liên quan đến đơn vị.

Đáng chú ý, một hài cốt liệt sĩ còn giữ được quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam, thể hiện người này là Trung đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam. Một di vật giấy khác cũng được tìm thấy nhưng chữ đã mờ, hiện đang nhờ các cơ quan chuyên môn, bảo tàng hỗ trợ phục chế để phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.

Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp chứng kiến thời điểm phát hiện hài cốt liệt sĩ, thiếu tướng Trần Chí Tâm nói ông rất xúc động.

"Ngày đầu tiên triển khai, chúng tôi rất lo lắng. Đến ngày thứ hai, khi đang chủ trì cuộc họp ở đơn vị, tôi nhận được tin báo từ lực lượng tìm kiếm. Tôi cho dừng cuộc họp và trực tiếp xuống hiện trường. Khi nhìn thấy các di vật đi cùng hài cốt, túi đựng, vũ khí, trang bị của bộ đội, chúng tôi có đủ cơ sở để khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ thuộc lực lượng Giải phóng quân miền Nam. Lúc đó, tôi rất xúc động, rơi nước mắt", thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

TP.HCM xác định việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy trình chuyên môn ẢNH: NGUYỄN ANH

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho rằng kết quả bước đầu cho thấy thông tin về các rãnh mộ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng là có cơ sở. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm để xác định các rãnh mộ còn lại.

"Chúng tôi tin tưởng thời gian tới sẽ tiếp tục tìm được các rãnh mộ còn lại, để quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ trang trọng, đúng với ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.