Liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Đưa 'đồng chí Huỳnh Văn Quên' về quê nhà

Theo cơ quan chức năng TP.HCM, 1 trong 5 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện di vật kèm theo là một tờ giấy nhỏ quyết định có ghi các dòng chữ sau:

"Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do nhu cầu công tác... khả năng, đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định Đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bật Phó… Trị... Ban chỉ huy đơn vị 962, Đồng chí Quên".

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia, trong số các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Sáng cùng ngày, hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được đưa về an táng tại quê nhà, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan chức năng TP.HCM cung cấp thông tin để xác minh thân nhân liệt sĩ ẢNH: T.L

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra khu vực hố đào tìm ẢNH: HỮU TÂN

Thành viên tổ công tác thực hiện lấy mẫu ẢNH: HỮU TÂN

Kiểm tra mẫu tro cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HỮU TÂN

Công tác lấy mẫu, xử lý được thực hiện đúng quy trình ẢNH: HỮU TÂN

Mẫu hài cốt được lấy từ dưới hố đào lên ẢNH: HỮU TÂN

Thực hiện bóc tách mẫu hài cốt ẢNH: HỮU TÂN

Cán bộ thực hiện ghi chép tỉ mỉ công tác lấy mẫu xét nghiệm ẢNH: HỮU TÂN

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.



