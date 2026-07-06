Thủ tướng dự lễ quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể.



Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dự và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên công viên.

Khu vực này trước đây là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nơi đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực này có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCM đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng, rà soát tài liệu, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và khảo sát thực địa để làm rõ căn cứ phục vụ việc tìm kiếm, quy tập.

Ngày 8.6.2026, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ. Kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục khảo sát thực địa, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm theo quy định.

Ban Chỉ đạo TP.HCM cho biết quá trình tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn".

Các lực lượng sẽ tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn. Công tác này phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc.

Việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ lịch sử, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các phương pháp khoa học hiện đại khi đủ điều kiện, mà còn thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

