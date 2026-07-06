Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng từ sáng nay

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và TP.HCM.



Hoạt động nhằm tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đồng thời đẩy mạnh cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn TP.HCM.

Theo chương trình, buổi lễ diễn ra tại khu vực sân phía trước Nhà truyền thống công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Trước khi bước vào phần lễ chính, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên công viên.

Lễ triển khai gồm các nội dung: chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phát biểu thể hiện quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ; tặng quà cho lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập; thực hiện nghi thức triển khai và bắt đầu công tác tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch.

Công nghệ radar xuyên mặt đất tại công viên Lê Thị Riêng vào ngày 15.6 phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm và quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGUYỄN ANH

Trước đó, chiều 5.7, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và TP.HCM rà soát kỹ toàn bộ công tác tổ chức. Việc chuẩn bị phải chu đáo, bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, đúng ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chiều 5.7, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: XUÂN KHU

Phó thủ tướng cũng yêu cầu mời đầy đủ các nhân chứng lịch sử, đại diện các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự lễ. Các khu vực dâng hương, tưởng niệm và khu vực quàn hài cốt liệt sĩ phải được chuẩn bị đầy đủ, trang nghiêm, phù hợp phong tục, văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, ngay sau lễ triển khai, Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP.HCM phải xây dựng quy trình chi tiết cho từng khâu, từ khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đến lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, bảo quản di vật, hài cốt, tổ chức tưởng niệm trước khi truy điệu và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phải được triển khai bằng lực lượng chuyên môn tốt nhất, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác. Bà nhấn mạnh yêu cầu "không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP.HCM cũng được yêu cầu báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để Ban Chỉ đạo quốc gia nắm tình hình, chỉ đạo và xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.