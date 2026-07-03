Ngày 6.7, TP.HCM triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), dự kiến diễn ra lúc 7 giờ ngày 6.7.2026.



Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở kết luận của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở khu vực nghĩa trang Đô Thành (nghĩa trang Chí Hòa - Sài Gòn), nay là công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm, quy tập nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đồng thời đẩy mạnh cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, chương trình mở đầu bằng lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập được tổ chức tại sân phía trước Nhà truyền thống công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ báo cáo quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; lực lượng làm nhiệm vụ phát biểu hứa quyết tâm; thực hiện nghi thức triển khai và bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ", bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Lực lượng công binh kiểm tra mặt bằng khu vực nghi vấn tại công viên Lê Thị Riêng ngày 15.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch; chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động dâng hương, dâng hoa và lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị này cũng chủ trì khảo sát, xác định vị trí, địa điểm; chuẩn bị nội dung, chương trình, tiêu binh; tham mưu thành lập ban chỉ huy điều hành và các tổ công tác chuyên trách như tổ chuyên môn kỹ thuật, tổ kiểm đếm và lập hồ sơ hiện trường, tổ lấy mẫu, tổ tuyên truyền vận động, tổ hậu cần - kỹ thuật, tổ bảo vệ hiện trường.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, dụng cụ chuyên dùng; tổ chức khai quật đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công an TP.HCM được giao xây dựng phương án bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình; bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực công viên Lê Thị Riêng; bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Y tế TP.HCM có nhiệm vụ chỉ đạo nghiệp vụ, quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu và phối hợp bàn giao cho đơn vị giám định. Đồng thời, bố trí tổ y tế lưu động tại hiện trường, kèm cơ số thuốc thiết yếu để bảo đảm sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ.

UBND phường Hòa Hưng được giao phối hợp bàn giao mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi lễ; tuyên truyền rộng rãi đến người dân về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Địa phương cũng sẽ thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, trực tiếp làm việc với các hộ dân, tổ chức có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 - 5.7, các lực lượng sẽ triển khai, kiểm tra và tổng duyệt chương trình trước khi tổ chức lễ chính thức vào ngày 6.7.