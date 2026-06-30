Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra việc tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 30.6, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế việc triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Tiếp đoàn có thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiểm tra thực tế việc tìm kiếm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: HỮU TÂN

Tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, quá trình khảo sát tại khu vực này được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.

Các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tổ chức khoanh vùng những vị trí nghi có nơi chôn cất liệt sĩ. Dù thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn, địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi sau nhiều năm, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin, dấu vết nào có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm.

Qua kiểm tra thực tế, thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TP.HCM trong công tác phối hợp, tổ chức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HỮU TÂN

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ các nguồn thông tin, nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ để xác định chính xác khu vực tìm kiếm.

Tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HỮU TÂN

Trong quá trình triển khai, thượng tướng Lê Quang Minh lưu ý các lực lượng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn; kiên trì, thận trọng trong từng bước thực hiện nhiệm vụ.