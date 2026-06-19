Cuối tháng 6, TP.HCM động thổ tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 19.6, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phối hợp Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và báo cáo công tác chuẩn bị tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo kết quả chuẩn bị tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực được xác định có cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm, khai quật theo quy định.



Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, sau hội thảo quốc gia về xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã tổ chức khảo sát kỹ lưỡng, đồng thời hoàn tất việc phân tích kết quả radar xuyên đất.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

"Chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để tiến hành đào thăm dò. Các vị trí, địa điểm đã được lựa chọn; đồng thời phối hợp với TP.HCM, chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng phường Hòa Hưng hoàn thành các bước chuẩn bị", thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin.

Đến nay, khu vực phục vụ đào thăm dò đã được dựng hàng rào, chuẩn bị mái che, cơ sở vật chất và lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Các khu vực phục vụ lấy mẫu sinh phẩm, lưu giữ hài cốt liệt sĩ và các mặt công tác bảo đảm khác cũng được chuẩn bị nhằm phục vụ quá trình tìm kiếm, quy tập.

Để chuẩn bị cho đợt tìm kiếm từ ngày 30.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho đưa máy bơm thoát nước ra khu vực đào tìm, dựng nhà bạt bảo vệ và dọn dẹp, hoàn thiện mặt bằng trước ngày 21.6.

Tăng cường lực lượng chuyên trách

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã giao Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, Quân khu 7 sẽ tăng cường lực lượng chuyên trách, có chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để hỗ trợ TP.HCM.

Riêng trong giai đoạn đào thăm dò, Quân khu 7 dự kiến tăng cường khoảng 12 - 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hợp. Mỗi ca đào thăm dò sẽ có khoảng 3 - 4 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM và các lực lượng liên quan.

"Đây là lực lượng chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau ngày 30.6, khi 4 đội K của Quân khu 7 hoàn thành giai đoạn 1 nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia về nước, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng chuyên môn để bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập được thực hiện tốt nhất", thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Theo báo cáo tại hội nghị, việc tìm kiếm, quy tập sẽ được thực hiện theo hình thức "cuốn chiếu", ưu tiên khu vực thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Phương châm thực hiện là "chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ".

Trước khi đưa phương tiện, kỹ thuật vào khu vực, lực lượng chức năng sẽ rà phá vật liệu nổ toàn bộ bề mặt và chiều sâu nghi vấn, cắm biển báo an toàn. Khi đến độ sâu tiệm cận tầng đất nguyên thổ hoặc có dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng quy tập sẽ chuyển sang đào thủ công, bóc tách đất theo từng lớp mỏng và sàng lọc kỹ lưỡng.

Trước đó, ngày 15.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị chuyên môn khảo sát, sử dụng radar xuyên đất và phương pháp điện trở suất tại 3 khu vực trong công viên Lê Thị Riêng. Kết quả quét tìm ban đầu giúp phát hiện, phân tích các vị trí dị thường dưới lòng đất. Những dấu hiệu này có thể liên quan đến khu mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bảo đảm an ninh, an toàn

Liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn, thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp, đồng thời chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM triển khai phương án bảo vệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Các lực lượng sẽ được bố trí canh gác, chốt chặn và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị đã được quán triệt và ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP.HCM gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia, đơn vị liên quan.



Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị sau hội nghị, các đơn vị khảo sát sớm có báo cáo chính thức để Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia trước khi triển khai các bước tiếp theo.