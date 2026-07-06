Không để sai sót trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và TP.HCM rà soát kỹ toàn bộ công tác tổ chức, chuẩn bị chu đáo để buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, đúng ý nghĩa tri ân.

Lực lượng công binh kiểm tra mặt bằng khu vực nghi vấn tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu mời đầy đủ các nhân chứng lịch sử, đại diện các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự lễ. Các khu vực dâng hương, tưởng niệm và khu vực quàn hài cốt liệt sĩ phải được chuẩn bị đầy đủ, trang nghiêm, phù hợp phong tục, văn hóa truyền thống.

Phó thủ tướng lưu ý ngay sau lễ triển khai, Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) của Quân khu 7 và TP.HCM phải xây dựng quy trình chi tiết cho từng khâu: khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ; bảo quản di vật, hài cốt; tổ chức tưởng niệm trước khi truy điệu và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung lực lượng chuyên môn tốt nhất, triển khai công việc thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, "không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất".

Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP.HCM cũng được yêu cầu báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để Ban Chỉ đạo quốc gia nắm tình hình, chỉ đạo và xử lý những vấn đề phát sinh.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM), dự kiến diễn ra lúc 7 giờ ngày 6.7.

Việc tìm kiếm, quy tập nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đồng thời đẩy mạnh cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, chương trình mở đầu bằng lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập được tổ chức tại sân phía trước Nhà truyền thống công viên văn hóa Lê Thị Riêng.



