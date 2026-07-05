Phó thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã trực tiếp kiểm tra kịch bản chương trình, các khu vực tổ chức và công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là Nghĩa trang Đô Thành cũ.



Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, dự kiến tổ chức sáng mai 6.7 ẢNH: XUÂN KHU

Sau khi rà soát các khâu chuẩn bị, Phó thủ tướng nhấn mạnh lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

"Không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất"

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và TP.HCM rà soát kỹ toàn bộ công tác tổ chức, chuẩn bị chu đáo để buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, đúng ý nghĩa tri ân.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu mời đầy đủ các nhân chứng lịch sử, đại diện các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự lễ. Các khu vực dâng hương, tưởng niệm và khu vực quàn hài cốt liệt sĩ phải được chuẩn bị đầy đủ, trang nghiêm, phù hợp phong tục, văn hóa truyền thống.

Phó thủ tướng lưu ý, ngay sau lễ triển khai, Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP.HCM phải xây dựng quy trình chi tiết cho từng khâu: khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ; bảo quản di vật, hài cốt; tổ chức tưởng niệm trước khi truy điệu và đưa các liệt sĩ về nghĩa trang.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung lực lượng chuyên môn tốt nhất, triển khai công việc thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, "không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất".

Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và TP.HCM cũng được yêu cầu báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để Ban Chỉ đạo quốc gia nắm tình hình, chỉ đạo và xử lý những vấn đề phát sinh.