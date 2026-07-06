Phát hiện 5 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.



Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá đưa liệt sĩ về với gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Thủ tướng khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

"Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Thủ tướng cho biết công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, trong đó có hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ các tổ chức, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.



Thủ tướng đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cùng các cấp, các ngành thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ một cách bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi dấu vết tại hiện trường cần được bảo vệ nguyên vẹn, bởi đó có thể là thêm một manh mối, thêm một hy vọng để xác định danh tính liệt sĩ.



Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị TP.HCM, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá hệ thống hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt trong các năm 1968, 1972. Việc đối chứng tư liệu, khai thác lời kể nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại cần tiếp tục được tăng cường để có cơ sở khoanh vùng, thăm dò, khai quật tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: NGUYỄN ANH

Tiếp tục tìm kiếm hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cho biết thành phố đã phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Quá trình thực hiện, TP.HCM đã phát huy vai trò của các nhà khoa học, cơ quan báo chí, nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể tại nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Từ hồ sơ lịch sử, ảnh nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo TP.HCM từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Đặc biệt, thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành phố đã tìm được các nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nhà khoa học tổ chức khảo sát bằng nhiều phương pháp hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý. Kết quả khảo sát xác định nhiều khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với dấu hiệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo TP.HCM phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A của công viên Lê Thị Riêng. Sau 2 ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m; bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều kỷ vật.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, đây là kết quả quan trọng, khẳng định các nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này.

TP.HCM xác định việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy trình chuyên môn; mở rộng phạm vi khảo sát; phối hợp chặt chẽ với nhân chứng, nhà nghiên cứu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN và các phương pháp khoa học hiện đại nhằm nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian xác định danh tính.

