Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ truy điệu liệt sĩ tại Tây Ninh

Sáng 6.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải) và ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tại lễ truy điệu ẢNH: BẮC BÌNH

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Hơn 40 năm trước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và lời kêu gọi từ đất bạn, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không ngại hiểm nguy, lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước. Nhiều người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim và là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên trái) và ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại lễ truy điệu ẢNH: BẮC BÌNH

Trong đợt 2 của giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), dù đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình thay đổi và nguồn thông tin ngày càng ít ỏi, các đội K của tỉnh Tây Ninh đã kiên trì bám địa bàn suốt gần 2 tháng. Bằng tinh thần trách nhiệm cao độ, các chiến sĩ đã quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm được trong cả giai đoạn XXV lên 511.

Sau nghi thức truy điệu, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài Hồn tử sĩ và tiếng chuông ngân vang, các đại biểu và nhân dân đã tiễn đưa linh cữu các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, qua 25 giai đoạn, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, hồi hương đạt 9.183 hài cốt, trong đó có 282 hài cốt đã xác định được danh tính và địa chỉ cụ thể.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.