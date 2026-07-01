Đón 62 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước

Thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với liệt sĩ

Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại để phục vụ nhiệm vụ chính trị là tìm kiếm và đưa 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Các thành viên Đội K72 tỉ mỉ bóc tách để đưa các liệt sĩ trở về trọn vẹn nhất Ảnh: Hoàng Giáp

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, nhấn mạnh với nỗ lực của các thành viên Đội K72 và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giai đoạn XXV đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đưa hài cốt liệt sĩ và chuyên gia VN về nước; thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cha ông cho độc lập Tổ quốc.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, sau nghi thức lễ đón, đoàn đã hành quân đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu, an táng. Suốt hành trình gần 100 km, hàng ngàn người dân, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đứng 2 bên đường đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

Sau hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này, trung sĩ Trương Ngọc Lợi, thành viên Đội K72, không giấu được cảm xúc tự hào và xúc động. "Dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, môi trường làm việc khắc nghiệt… nhưng khi thấy được những phần xương còn sót lại của các liệt sĩ, tôi vỡ òa cảm xúc và cố gắng phải đưa các liệt sĩ trở về một cách trọn vẹn nhất", trung sĩ Trương Ngọc Lợi chia sẻ.

Thượng tá Dương Đức Doanh, Chính trị viên Đội K72, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 các cấp; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các công ty cao su của VN đóng quân trên địa bàn và chính quyền, người dân sở tại.

Đáng chú ý, Công ty Metphone đã hỗ trợ đơn vị 130 biển bảng, điều chỉnh nội dung theo quy định mới của Chính phủ VN về chi trả các chế độ, chính sách cho người dân và các tổ chức cung cấp thông tin chính xác về mộ liệt sĩ, qua đó giúp Đội K72 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt tìm kiếm vừa qua.

Động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ

Thượng tá Dương Đức Doanh cho biết khó khăn lớn nhất của Đội K72 là tìm kiếm thông tin vì các cựu chiến binh đã già yếu; địa hình thay đổi do công nghiệp hóa, xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, làm nương rẫy... khiến công tác tìm vị trí gặp khó khăn.

"Tuy nhiên, qua xâu chuỗi thông tin từ các cựu chiến binh và khảo sát từ người dân, đơn vị tích cực tìm kiếm, và kết quả đã tìm được 62 hài cốt liệt sĩ trong đợt vừa rồi. Mỗi lần thấy được các bác (hài cốt liệt sĩ - PV), chúng tôi rất xúc động và vui mừng. Đây cũng là động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ", thượng tá Doanh thông tin thêm.

Cũng theo Chính trị viên Đội K72, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn làm tốt công tác dân vận, đồng hành cùng người dân nước bạn bằng những hoạt động cụ thể như: khám chữa bệnh, sửa đường sá, trường học, vệ sinh nơi công cộng…, qua đó góp phần thể hiện tình đoàn kết giữa quân đội nhân dân VN với nhân dân Campuchia.

"Bà con nước bạn rất yêu quý bộ đội VN, họ tặng những món quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện tình cảm rất lớn. Tôi tin chắc rằng tình hữu nghị VN và Campuchia sẽ luôn bền chặt và sắc son hơn nữa", trung sĩ Trương Ngọc Lợi chia sẻ thêm.

Đón các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, cựu chiến binh Phạm Thị Giá (P.Bình Phước) không giấu nổi cảm xúc khi thấy đồng đội trở về. "Các anh về quê hương mình rồi. Có những người là bạn của các anh ở trong này (Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước - PV), sớm muộn thì các anh cũng tìm được. Có những bà mẹ đã gần cả trăm tuổi rồi chưa gặp được con. Mong các anh về để gặp được các mẹ đang mong chờ", bà Phạm Thị Giá nghẹn ngào chia sẻ.