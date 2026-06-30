Đồng Nai: Người dân ra đường vẫy cờ, đón 62 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ

Ngày 30.6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ và Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố) về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Lãnh đạo Quân khu 7, thành phố Đồng Nai dự lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về Việt Nam ẢNH: N.HÀ

Dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Quân khu 7, UBND thành phố Đồng Nai, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai cùng các sở, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của các thành viên Đội K72 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia đã đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe, chuẩn bị di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: N.HÀ

Kết quả, sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại để phục vụ nhiệm vụ chính trị là tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Sau nghi thức lễ đón, đoàn đã hành quân đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu, an táng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tặng hoa và quà chúc mừng Đội K72 đã hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: N,HÀ

Suốt hành trình gần 100 km từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh) về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm). Hàng ngàn người dân, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đã đứng 2 bên đường với cờ đỏ, sao vàng vẫy chào, chào đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ. Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi nhận:

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) nghiêm trang đón đoàn công tác đưa 62 hài cốt liệt sĩ vừa quy tập được tại Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước trên quốc lộ 13, đoạn qua ấp 9, xã Lộc Hưng ẢNH: K.LONG

Đoàn xe đi qua trung tâm phường Bình Phước, bên đường lực lượng đoàn thanh niên, phụ nữ, dân quân cầm cờ đỏ sao vàng đón chào các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lực lượng công an, cựu chiến binh, giáo viên các trường học ở phường Bình Phước đón chào đoàn xe đi trên quốc lộ 14 hướng về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước sau khoảng 2 giờ di chuyển ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các cựu chiến binh bồi hồi, xúc động khi đón 62 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các hài cốt liệt sĩ được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu, an táng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước hiện có hơn 5.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có nhiều phần mộ chưa xác định được thông tin ẢNH: HOÀNG GIÁP



