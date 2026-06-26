Quảng Trị quy tập thêm 151 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 2 trường hợp

Ngày 26.6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, mùa khô vừa qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít trở ngại do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, trong khi nhiều nhân chứng đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút. Tuy vậy, các đội quy tập vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Cụ thể, Đội 584, Đội 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 151 hài cốt liệt sĩ, gồm 28 hài cốt tại Lào và 123 hài cốt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong số này, có 2 liệt sĩ đã được xác định danh tính.

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 15.3 đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập thêm 59 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước.

Song song với công tác quy tập, các lực lượng chức năng đã phối hợp lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với 29 hài cốt liệt sĩ mới quy tập và 1.402 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Trong mùa khô 2026 - 2027, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị giao chỉ tiêu cho các đội quy tập phấn đấu tìm kiếm, quy tập hơn 770 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin khoảng 22.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần hoàn thành các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các cá nhân, tập thể có thành tích được vinh danh khen thưởng ẢNH: THANH LỘC

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho 31 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu.