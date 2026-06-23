Quảng Trị: Cháy rừng tràm tại 2 xã Triệu Cơ, Vĩnh Định

Chiều nay 23.6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vẫn đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và người dân chữa cháy rừng tràm tại 2 xã Triệu Cơ, Vĩnh Định.

Hiện trường vụ cháy tại xã Triệu Cơ ẢNH: CẢNH SÁT PCCC TỈNH QUẢNG TRỊ

Đám cháy phát sinh lúc 11 giờ 45 trưa nay 23.6, tại địa bàn 2 xã giáp ranh Triệu Cơ, Vĩnh Định.

Trước diễn biến phức tạp của các đám cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm, quân đội, công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân địa phương tổ chức chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Khói bao trùm khu vực rừng trồng tại xã Triệu Cơ ẢNH: CẢNH SÁT PCCC TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại hiện trường, các lực lượng được chia thành nhiều mũi, triển khai đồng thời ở các khu vực trọng điểm. Nhiều đường băng cản lửa được khẩn trương mở mới, trong khi các đội hình chữa cháy liên tục phun nước, sử dụng máy bơm và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, xử lý các điểm cháy.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy rừng tại xã Vĩnh Định ẢNH: CẢNH SÁT PCCC TỈNH QUẢNG TRỊ

Theo lực lượng chức năng, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh, địa hình đồi dốc cùng lớp thực bì dày khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Dù vậy, các lực lượng vẫn bám hiện trường, xuyên rừng tiếp cận các điểm cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng.

Đến khoảng 16 giờ chiều nay, đám cháy tại khu vực thôn Văn Vận và Trà Trì Phú (xã Vĩnh Định) cơ bản đã được khống chế, nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Riêng tại địa bàn xã Triệu Cơ, hỏa hoạn vẫn đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của thời tiết khô nóng, gió lớn và địa hình khó tiếp cận.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lửa lan rộng sang các khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, xử lý.