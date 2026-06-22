Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy rừng, hàng trăm người thâu đêm dập lửa

Khánh Hoan
Khánh Hoan
Một vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt khiến hàng trăm người phải vật lộn thâu đêm để dập lửa.

Sáng 22.6, thông tin từ UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực không chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng này bùng phát từ chiều 21.6, tại khu vực rừng thuộc xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn. Vụ cháy xảy ra trong thời điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt cộng với gió Lào nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Cháy rừng, hàng trăm người thâu đêm dập lửa- Ảnh 1.

Vụ cháy lan rộng trong đêm

ẢNH: CTV

Sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, bộ đội, công an và người dân tham gia chữa cháy. Thời tiết nắng nóng gay gắt và địa hình khó tiếp cận khiến việc khống chế vụ cháy rất khó khăn. Đêm qua, đám cháy tiếp tục lan rộng khiến hàng trăm người phải căng mình để chữa cháy.

Một cán bộ xã Thiên Nhẫn cho biết, khu vực xảy ra cháy đã từng bị cháy cách đây ít năm, hiện chủ yếu là lau lách, thực bì nên ngọn lửa lan nhanh. Đến sáng nay, đám cháy tiếp tục lan rộng, chính quyền địa phương và kiểm lâm tiếp tục huy động thêm lực lượng để chữa cháy.

Cháy rừng, hàng trăm người thâu đêm dập lửa- Ảnh 2.

Vụ cháy lan xuống khá gần với nhà dân

ẢNH: CTV

Cháy rừng, hàng trăm người thâu đêm dập lửa- Ảnh 3.

Việc khống chế vụ cháy gặp khó khăn do địa hình phức tạp và thời tiết nắng nóng

ẢNH: CTV

"Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe chở nước đến nhưng không tiếp cận được vì núi cao, các lực lượng đang nỗ lực mở các đường băng cản lửa để ngăn lửa cháy lan sang các vùng lân cận, đặc biệt là các hộ dân sống dưới chân núi", cán bộ này cho biết.

Tin liên quan

Huế: Công an tìm nhóm người cắm trại gây ra vụ cháy rừng ở núi Tam Thai

Huế: Công an tìm nhóm người cắm trại gây ra vụ cháy rừng ở núi Tam Thai

Công an phường An Cựu, thành phố Huế đang tìm nhóm người đi cắm trại, đốt lửa gây ra cháy rừng thông tại khu vực núi Tam Thai.

Khám phá thêm chủ đề

Cháy rừng nắng nóng xã Thiên Nhẫn Nghệ An

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận