Cháy rừng, hàng trăm người thâu đêm dập lửa

Sáng 22.6, thông tin từ UBND xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực không chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng này bùng phát từ chiều 21.6, tại khu vực rừng thuộc xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn. Vụ cháy xảy ra trong thời điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt cộng với gió Lào nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Vụ cháy lan rộng trong đêm ẢNH: CTV

Sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, bộ đội, công an và người dân tham gia chữa cháy. Thời tiết nắng nóng gay gắt và địa hình khó tiếp cận khiến việc khống chế vụ cháy rất khó khăn. Đêm qua, đám cháy tiếp tục lan rộng khiến hàng trăm người phải căng mình để chữa cháy.

Một cán bộ xã Thiên Nhẫn cho biết, khu vực xảy ra cháy đã từng bị cháy cách đây ít năm, hiện chủ yếu là lau lách, thực bì nên ngọn lửa lan nhanh. Đến sáng nay, đám cháy tiếp tục lan rộng, chính quyền địa phương và kiểm lâm tiếp tục huy động thêm lực lượng để chữa cháy.

Vụ cháy lan xuống khá gần với nhà dân ẢNH: CTV

Việc khống chế vụ cháy gặp khó khăn do địa hình phức tạp và thời tiết nắng nóng ẢNH: CTV

"Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe chở nước đến nhưng không tiếp cận được vì núi cao, các lực lượng đang nỗ lực mở các đường băng cản lửa để ngăn lửa cháy lan sang các vùng lân cận, đặc biệt là các hộ dân sống dưới chân núi", cán bộ này cho biết.