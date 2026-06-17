Nghệ An khơi thông nhà ở xã hội

Mong có nơi ở ổn định

Sau 14 năm cưới nhau, anh Lê Văn Hà và chị Phan Hoài Vân đã có 2 con, nhưng gia đình anh vẫn đang phải thuê phòng trọ ở P.Thành Vinh (Nghệ An) để sinh sống.

Anh Hà làm nghề lái xe, chị Vân là nhân viên bán hàng tại siêu thị, thu nhập của 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này hàng tháng tằn tiện cũng chỉ đủ để thuê trọ và trang trải cho cả gia đình nên gần như không còn tiền tiết kiệm để mua nhà.

Phối cảnh một dự án NƠXH ở P.Vinh Lộc, Nghệ An ẢNH: KHÁNH HOAN

"Giá đất quá cao, chung cư thương mại cũng vậy. Với thu nhập này, chúng tôi không dám mơ mình có thể mua được nhà ở. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng tiếp cận được NƠXH và mong việc bán hoặc cho thuê các căn hộ phải được thực hiện một cách minh bạch, công khai, được chủ đầu tư và cơ quan quản lý công tâm xét duyệt hồ sơ", anh Hà nói.

Tương tự, rời quê ở xã Bích Hào và đến P.Vinh Phú (Nghệ An) thuê nhà trọ sinh sống và làm việc từ hơn 10 năm qua, gia đình anh Phạm Minh Thái đang rất mong mỏi được tiếp cận với NƠXH. Anh Thái là nhân viên một doanh nghiệp, vợ là công nhân may mặc, thu nhập mỗi tháng của 2 vợ chồng 18 triệu đồng.

"Mỗi tháng chúng tôi mất 4 triệu đồng tiền thuê nhà, tiền học cho 2 con rồi đủ các khoản khác nên không thể dư giả để mua đất, mua chung cư thương mại được. Tôi luôn theo dõi thông tin để nộp hồ sơ mua NƠXH và chỉ mong hồ sơ mình được xét duyệt để có chỗ ở tốt hơn", anh Thái cho hay.

Tại đô thị Vinh (TP.Vinh cũ), 2 năm qua, giá đất lên cơn sốt kéo theo giá căn hộ chung cư thương mại cũng tăng chóng mặt. Một căn hộ 60 m2 trước đó giá chỉ khoảng hơn 1 tỉ đồng đã tăng lên hơn 2 lần và hiện nay vẫn đang neo ở mức rất cao.

Ngoài nhu cầu chỗ ở tăng, những năm gần đây, vùng trung tâm đô thị này không có thêm các dự án chung cư cao tầng nên tạo sự khan hiếm. Theo tìm hiểu của PV, một số tòa chung cư cao tầng NƠXH đang xây dựng, chủ đầu tư dự kiến sẽ bán với giá khoảng 23 - 25 triệu đồng/m2. So với giá chung cư thương mại hiện nay, giá này khá "dễ chịu" đối với hộ thu nhập thấp.

Đại diện một chủ đầu tư dự án khu đô thị có chung cư NƠXH cho rằng, do thời gian gần đây giá vật liệu và nhân công tăng quá cao nên buộc chủ đầu tư phải dự kiến tăng giá bán NƠXH để bù đắp chi phí.

"Năm 2025, dự án này chúng tôi dự kiến sẽ bán khoảng 18 - 20 triệu đồng/m2, nhưng giá vật liệu và nhân công tăng lên quá nhiều nên chúng tôi cần được người mua nhà chia sẻ", vị này nói.

Dự án nhà ở xã hội quy mô 602 căn hộ tại P.Vinh Lộc, Nghệ An đang được xây dựng ẢNH: KHÁNH HOAN

Những năm gần đây, Nghệ An đã thúc đẩy nhiều dự án NƠXH tại đô thị Vinh và các khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hộ gia đình thu nhập thấp. Là một trong những tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 5 năm gần đây, các dự án ở Nghệ An đã tạo ra nhiều việc làm và nhu cầu nhà ở cũng tăng theo.

Giám sát để chống trục lợi từ NƠXH

Mặc dù nhiều dự án NƠXH đã hoàn thành, rao bán, nhưng nhiều gia đình thu nhập thấp vẫn đang khó tiếp cận. Thực tế, có nhiều người vẫn lo "bị đánh trượt" hồ sơ vì mình không có "mối quan hệ" với chủ đầu tư và đặc biệt là cơ quan xét duyệt hồ sơ nên không dám nộp. Ngoài ra, dư luận cũng lo ngại việc một số người lợi dụng "mối quan hệ" để trục lợi từ NƠXH.

Đáng chú ý, mới đây dư luận phản ánh thông tin một dự án NƠXH ở P.Vinh Lộc nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng có thu tiền, huy động vốn dưới nhiều hình thức khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Nghệ An đã phát văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động mua bán, huy động vốn tại các dự án NƠXH trên địa bàn, lập đường dây nóng, công khai danh sách dự án đủ điều kiện mở bán.

Sở Xây dựng Nghệ An được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án NƠXH đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đang mở bán, cho thuê mua hoặc chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Các dự án NƠXH đủ điều kiện bán, cho thuê phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các sở ngành ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi từ hành vi lợi dụng chính sách NƠXH.

Ngoài các dự án NƠXH đã thực hiện đúng thời hạn xây dựng như cam kết, một số dự án vẫn bị chủ đầu tư treo từ nhiều năm qua. Để đẩy nhanh các dự án NƠXH, trong đợt kiểm tra mới đây, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì làm việc từng nhà đầu tư, xây dựng tiến độ chi tiết để làm cơ sở theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

Đối với các dự án chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết với tỉnh, sau khi xử phạt mà vẫn không triển khai, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.