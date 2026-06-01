Hà Nội: Hơn 3.600 người bốc thăm online mua nhà ở xã hội giá từ 900 triệu

Theo kế hoạch dự kiến, Liên danh Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội trong khu đô thị mới Kim Chung (ở H.Đông Anh cũ, nay là xã Thiên Lộc, Hà Nội) trong tháng 6.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Động thái nêu trên được đưa ra trong bối cảnh nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (tên thương mại là Thăng Long Green City) ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ. Trong khi đó, tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn.

Lý giải quyết định nêu trên, đại diện liên danh chủ đầu tư cho rằng, với số lượng hồ sơ lớn gấp nhiều lần nguồn cung, việc tổ chức bốc thăm theo hình thức truyền thống có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và công tác kiểm soát.

Do đó, giải pháp bốc thăm trực tuyến được lựa chọn nhằm tăng khả năng giám sát, lưu trữ dữ liệu, hạn chế tối đa các tác động chủ quan, từ đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Theo thiết kế, toàn bộ quy trình bốc thăm mua nhà ở xã hội sẽ thực hiện trên môi trường trực tuyến, từ đăng nhập, xác thực thông tin đến thao tác bốc thăm và trả kết quả. Kết quả bốc thăm được xử lý tự động trên hệ thống và hiển thị gần như ngay lập tức trên hệ thống và thiết bị (máy tính cá nhân hoặc điện thoại) của người tham gia.

Trước thời điểm bốc thăm chính thức, hệ thống sẽ mở đăng nhập thử để người dân làm quen với các bước thao tác.

Theo kế hoạch dự kiến, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể. Trong đó, buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê. Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với các hồ sơ còn lại.

Sau khi hoàn tất thao tác, kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình và đồng thời được gửi qua tin nhắn điện thoại. Người tham gia cũng có thể lưu lại giấy xác nhận điện tử để thuận tiện cho việc tra cứu, đối chiếu thông tin khi cần thiết.

Giao diện phần mềm bốc thăm trực tuyến trên điện thoại ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số hơn 1.100 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê, còn lại là căn hộ thương mại.

Các căn hộ có diện tích gần 50 m2 đến gần 64 m2, bố trí từ 2 - 3 phòng ngủ. Với giá bán tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2 (gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%), người mua muốn sở hữu 1 căn hộ chỉ cần trả 916 triệu đồng - 1,2 tỉ đồng, tùy thuộc diện diện tích.

Hiện dự án nhà ở xã hội này đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý 4/2026.

Tại hội nghị đối thoại với công nhân lao động diễn ra chiều 29.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong tháng 6, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án và dự kiến trong 1 năm sẽ có sản phẩm nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê đáp ứng nhu cầu của người lao động trên địa bàn thủ đô.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố đã có sự thay đổi trong quan điểm tiếp cận về thị trường bất động sản. Đó là nhà ở không phải chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải "bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở" phù hợp, ổn định cho người dân, người lao động.