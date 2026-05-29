Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không phải chỉ phục vụ kinh doanh bất động sản

Quan điểm nêu trên được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu ra tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động thủ đô năm 2026, diễn ra chiều 29.5.

Tại buổi đối thoại, chị Phạm Thị Mai (người lao động ở Công ty cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long) chia sẻ, Hà Nội có 2,7 triệu người lao động, trong đó hơn 70% sống trong các nhà trọ. Với lực lượng lao động lớn như vậy, chị Mai đề nghị thành phố cho biết sẽ dành quỹ đất để xây khu nhà ở cho công nhân lao động như thế nào trong quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm?

Nói về vấn đề này, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, trong quy hoạch thủ đô đã xác định một mục tiêu rất lớn cho vấn đề về nhà xã hội cho công nhân và sinh viên. Theo đó, sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tầng xã hội.

Các dự án này thì được bố trí tại những vị trí thuận lợi với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Ông Kỳ Anh cũng bày tỏ sự chia sẻ với công nhân, người lao động khi mức thu nhập rất khó để tiếp cận nhà ở thương mại. Vì vậy, ông cho biết thành phố sẽ triển khai thí điểm từ 1 - 2 khu nhà ở xã hội cho thuê để phục vụ trực tiếp các đối tượng là công nhân và người lao động.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, cho công nhân lao động.

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay trong tháng 6, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án và dự kiến trong 1 năm sẽ có sản phẩm nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê đáp ứng nhu cầu của người lao động trên địa bàn thủ đô. Việc này sẽ được thành phố làm xuyên suốt.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội cho biết, thành phố đã có sự thay đổi trong quan điểm tiếp cận về thị trường bất động sản. Đó là nhà ở không phải chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải "bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở" phù hợp, ổn định cho người dân, người lao động.

Do đó, TP.Hà Nội sẽ chuyển mạnh tư duy, từ chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở cho thuê và nhà ở thuê mua. Trong đó, tập trung phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, người lao động trẻ, người lao động ngoại tỉnh và các đối tượng chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.

Điều này nhằm đảm bảo mọi người đều có thể thuê sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp nghiên cứu cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dành cho công nhân, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, y tế, thiết chế văn hóa và giao thông kết nối thuận lợi.

"Đây không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà còn là giải pháp giữ chân người lao động, phát triển nguồn nhân lực ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của thủ đô trong dài hạn", ông Thắng nhấn mạnh.