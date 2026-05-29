Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không phải chỉ phục vụ kinh doanh bất động sản

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/05/2026 20:10 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, nhà ở không phải chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp và ổn định cho người dân và người lao động.

Quan điểm nêu trên được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu ra tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động thủ đô năm 2026, diễn ra chiều 29.5.

Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không phải chỉ phục vụ kinh doanh bất động sản- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Mai (Công ty cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long) nêu kiến nghị tại buổi đối thoại

ẢNH: PHẠM LINH

Tại buổi đối thoại, chị Phạm Thị Mai (người lao động ở Công ty cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long) chia sẻ, Hà Nội có 2,7 triệu người lao động, trong đó hơn 70% sống trong các nhà trọ. Với lực lượng lao động lớn như vậy, chị Mai đề nghị thành phố cho biết sẽ dành quỹ đất để xây khu nhà ở cho công nhân lao động như thế nào trong quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm?

Nói về vấn đề này, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, trong quy hoạch thủ đô đã xác định một mục tiêu rất lớn cho vấn đề về nhà xã hội cho công nhân và sinh viên. Theo đó, sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, quy mô lớn, đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tầng xã hội.

Các dự án này thì được bố trí tại những vị trí thuận lợi với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Ông Kỳ Anh cũng bày tỏ sự chia sẻ với công nhân, người lao động khi mức thu nhập rất khó để tiếp cận nhà ở thương mại. Vì vậy, ông cho biết thành phố sẽ triển khai thí điểm từ 1 - 2 khu nhà ở xã hội cho thuê để phục vụ trực tiếp các đối tượng là công nhân và người lao động.

Chủ tịch Hà Nội: Nhà ở không phải chỉ phục vụ kinh doanh bất động sản- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị

ẢNH: PHẠM LINH

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, cho công nhân lao động.

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay trong tháng 6, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án và dự kiến trong 1 năm sẽ có sản phẩm nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê đáp ứng nhu cầu của người lao động trên địa bàn thủ đô. Việc này sẽ được thành phố làm xuyên suốt.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội cho biết, thành phố đã có sự thay đổi trong quan điểm tiếp cận về thị trường bất động sản. Đó là nhà ở không phải chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải "bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở" phù hợp, ổn định cho người dân, người lao động.

Do đó, TP.Hà Nội sẽ chuyển mạnh tư duy, từ chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở cho thuê và nhà ở thuê mua. Trong đó, tập trung phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, người lao động trẻ, người lao động ngoại tỉnh và các đối tượng chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.

Điều này nhằm đảm bảo mọi người đều có thể thuê sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp nghiên cứu cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dành cho công nhân, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, y tế, thiết chế văn hóa và giao thông kết nối thuận lợi.

"Đây không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà còn là giải pháp giữ chân người lao động, phát triển nguồn nhân lực ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của thủ đô trong dài hạn", ông Thắng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Hà Nội triển khai loạt dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Hà Nội triển khai loạt dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Lãnh đạo TP.Hà Nội cho biết sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới và đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê trước ngày 15.6.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở hà nội kinh doanh bất động sản Nhà ở cho công nhân nhà ở cho thuê Chủ tịch Hà Nội đối thoại nhà ở xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận