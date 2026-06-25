Dùng radar xuyên đất tìm kiếm dấu tích liệt sĩ hy sinh tại Kinh thành Huế

Ngày 25.6, thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế cho biết, các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai đợt khảo sát bằng máy radar xuyên đất tại những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Chương trình có sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sở Nội vụ, Công an thành phố và chính quyền địa phương.

Một vị trí gần cửa Chánh Tây thuộc đường Tôn Thất Thiệp đã được khoanh vùng, xác minh theo nguồn tin về khu vực nghi chôn cất tập thể khoảng 15 liệt sĩ hy sinh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kế hoạch, việc khảo sát diễn ra trong 4 ngày, từ 25 - 28.6. Với tổng diện tích của 3 vị trí khảo sát này là khoảng 1.350 m². Lịch trình triển khai cụ thể của các lực lượng như sau: ngày 25.6, tiến hành xác định mốc giới, phạm vi khảo sát tại hiện trường; ngày 26.6, thực hiện công tác soi chiếu, dò tìm bằng radar xuyên đất tại khu vực cửa Chánh Tây; ngày 27.6, thực hiện soi chiếu, dò tìm tại cửa Đông Ba và ngày 28.6 thực hiện soi chiếu, dò tìm tại cửa Hậu.

Các địa điểm này đã được cơ quan chức năng khoanh vùng sau khi thu thập thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương và đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Thiết bị radar xuyên đất được sử dụng nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Kết quả này cung cấp cơ sở khoa học để phân tích, đánh giá và kiểm chứng thông tin về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Các dữ liệu thu được sẽ tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lịch sử và nguồn tin từ nhân chứng để làm rõ khả năng tồn tại các mộ liệt sĩ tập thể.

Trước khi triển khai khảo sát bằng radar xuyên đất, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế đã nhiều lần tổ chức xác minh thực địa tại các vị trí nghi có mộ liệt sĩ trong Kinh thành Huế.

Mới đây, vào ngày 24.6, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát khu vực cửa Hữu sau khi tiếp nhận thêm thông tin từ các cựu chiến binh về nơi từng đặt trạm phẫu thuật, sơ cứu chiến sĩ trong sự kiện Mậu Thân 1968.

Những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn phường Phú Xuân, thuộc khu vực Kinh thành Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, một vị trí gần cửa Chánh Tây thuộc đường Tôn Thất Thiệp cũng đã được khoanh vùng, xác minh theo nguồn tin về khu vực nghi chôn cất tập thể khoảng 15 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế, kết quả khảo sát lần này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá, kết luận thông tin và xem xét triển khai các hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Song song với việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật chuyên dụng, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng công tác xác minh, tìm kiếm nhân chứng, thu thập tư liệu nhằm sớm làm sáng tỏ các thông tin liên quan, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.