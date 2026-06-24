Bộ Công an hướng dẫn chi tiết quy trình lấy mẫu ADN tìm danh tính liệt sĩ

Sáng 24.6, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Công an thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP.Hà Nội ẢNH: THU HẰNG

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), chiến dịch cao điểm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.

Chiến dịch đặt mục tiêu vô cùng khẩn trương: phấn đấu thu nhận 300.000 mẫu sinh phẩm ngay trong năm 2026. Lộ trình được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ 25.6 đến 25.7) đặt mục tiêu thu nhận 250.000 mẫu và giai đoạn 2 (từ 26.7 đến 31.12) thu nhận 50.000 mẫu còn lại.

Để người dân không bỡ ngỡ, Bộ Công an đưa ra hướng dẫn chi tiết quy trình 3 bước thu mẫu ADN dành cho thân nhân liệt sĩ như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin ban đầu, người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã/phường nơi mình đang cư trú.

Bước 2: Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên, thân nhân liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai 2 biểu mẫu chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của 2 người là thân nhân liệt sĩ (chưa xác định thông tin) theo dòng ngoại (dòng mẹ).

Thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6 được quy định nghiêm ngặt: (1) mẹ đẻ liệt sĩ; (2) bà ngoại ruột của liệt sĩ; (3) anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; (4) bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; (5) anh, em con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ; (6) con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Bước 3: Tiến hành thu mẫu, người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được Công an xã/phường thông báo. Khi đi, công dân bắt buộc mang theo thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.

Về mặt nghiệp vụ, khi công dân có mặt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác thực thông tin thân nhân thu mẫu, đơn vị PC06 địa phương sẽ tạo yêu cầu tích hợp lên dữ liệu dân cư rồi mới chuyển sang công đoạn lấy mẫu sinh phẩm và xác nhận hoàn thành trên hệ thống.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đầy tính nhân văn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động đợt cao điểm, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đầy tính nhân văn. Ông yêu cầu toàn lực lượng nêu cao quyết tâm chính trị, thực hiện quyết liệt theo phương châm "sáu rõ". Đặc biệt, công an cấp xã phải phát huy tinh thần "gần dân nhất, hiểu dân nhất, sát dân nhất", đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Thứ trưởng cũng giao C06 khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích ứng dụng trên VNeID ngay trong tháng 7.2026, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin trực tuyến, đồng thời phối hợp các cục nghiệp vụ xử lý nghiêm những thông tin sai lệch, xuyên tạc về chiến dịch này.

Thân nhân các liệt sĩ tại lễ phát động ẢNH: T.HẰNG

Trong khuôn khổ buổi lễ phát động, ban tổ chức đã trang trọng trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của 3 liệt sĩ sau nhiều năm tìm kiếm.

Đó là gia đình liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ), phần mộ của anh hiện được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai).

Hai gia đình còn lại nhận tin vui là thân nhân của các liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP.Cần Thơ), gồm: liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê xã Khánh An, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê xã Minh Dân, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).