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Thời sự

Khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ tại xã Củ Chi

Trần Kha
Trần Kha
Sáng nay, lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách về nhà ở đã trang trọng diễn ra tại xã Củ Chi (TP.HCM).

Sáng 20.6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Quyến (83 tuổi, ở ấp Giữa B, xã Củ Chi). Bà Quyến là vợ của liệt sĩ Phạm Văn Mẹo, một trong những gia đình chính sách tại địa phương.

Khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ tại xã Củ Chi- Ảnh 1.

Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Củ Chi

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Công trình ý nghĩa này được thực hiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) và hướng tới 50 năm ngày TP.HCM mang tên Bác (1976 - 2026).

Đến tham dự buổi lễ có ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Chính sách xã Củ Chi; ông Hà Minh Thiệu, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã; bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã; trung tá Trịnh Duy Tâm, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã cùng đại diện các đơn vị thi công và các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Thái thay mặt chính quyền địa phương gửi lời chúc mừng sâu sắc đến gia đình bà Trần Thị Quyến, đồng thời tri ân lòng hảo tâm, sự quan tâm kịp thời của Bộ Tư lệnh TP.HCM. 

Ông nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ giúp gia đình chính sách ổn định cuộc sống mà còn tiếp tục lan tỏa, phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sâu sắc của dân tộc đối với những người có công với cách mạng.

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