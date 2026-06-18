Con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai mong muốn xác minh nơi chôn cất mẹ mình

Trong đơn, bà Lê Nguyễn Hồng Minh tha thiết trình bày: “Hôm nay, tôi viết đơn này với tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình, kính đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm mẹ tôi - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai”.

Những thông tin trùng khớp

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh cho biết: Theo các tư liệu lịch sử, ngày 28.8.1941, thực dân Pháp xử bắn các nhà lãnh đạo Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai tại khu vực Giếng Nước (nay gần vị trí Bệnh viện Hóc Môn, TP.HCM). Đã tròn 85 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa thể tìm được hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Nay tuổi gần đất xa trời, bà vẫn đau đáu đi tìm lại dấu tích nơi chôn cất người mẹ anh hùng đã ngã xuống cùng các bác, các chú.

“Tôi đã tổng hợp được nhiều chứng cứ và thông tin đáng tin cậy khẳng định mẹ tôi và các đồng chí đã được chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà (nghĩa trang của người Ấn Độ cũ, nằm đối diện công viên Lê Văn Tám ngày nay - tức nghĩa trang Đất Thánh Tây xưa)”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh trình bày trong đơn.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh ký đơn ngày 12.6.2026 ẢNH: TRỌNG PHÚC

Người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đã nêu các dẫn chứng cụ thể:

Thứ nhất, lời kể từ chính cụ bà Đậu Thị Thư (thường gọi là bà Hàn Bình) - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai - sinh thời vẫn thường nhắc về việc con gái được chôn tại nghĩa trang Đất Thánh Chà.

“Ngày giỗ mẹ tôi, bà ngoại vẫn khấn: An táng ở nghĩa trang Đất Thánh Chà, mộ số…, các cậu và các dì tôi đều cùng được nghe”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Nhưng hồi đó còn nhỏ tuổi, bà nghe xong thì cũng chỉ biết vậy, nhớ ở trong lòng. Sau này, mỗi khi nhớ lại lời khấn, bà nghiệm rằng gia đình đã có thông tin về việc thực dân Pháp đem thi hài mẹ và các bác, các chú về chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà.

Thứ hai, nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ xử bắn - bà Nguyễn Thị Năm (em gái của nữ giao liên có bí danh Hai Sóc). Bà Năm là người đã tận mắt chứng kiến cảnh liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai cùng các nhà lãnh đạo bị Pháp xử bắn tại bãi bắn sau nhà thương Hóc Môn.

Năm 2005, trên một tờ báo, bà Năm xác nhận, ngay ngày hôm sau cuộc xử bắn, bà đã đi dò la tin tức và biết nơi chôn cất 4 nhà lãnh đạo là nghĩa trang của người Ấn Độ đối diện nghĩa địa Đất Thánh Tây. Bà Năm đã mua nhang đèn, trái cây đến nghĩa trang, sau đó hối lộ người gác cổng và được biết các liệt sĩ Võ Văn Tần, Nguyễn Hữu Tiến, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai được chôn ở sát tường nghĩa địa.

Thứ ba, thông tin từ Giáo sư Trần Văn Giàu - nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Một dịp bà Lê Nguyễn Hồng Minh đến thăm, khi nhắc đến hai nhà lãnh đạo Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai, Giáo sư Trần Văn Giàu đã bật khóc.

“Chú Trần Văn Giàu cho biết khu vực góc nghĩa trang Đất Thánh Chà khi đó có công trình xây dựng đào xuống và phát hiện có rất nhiều hài cốt, nghi ngờ chính là hài cốt của mẹ tôi và các nhà cách mạng tiền bối”, bà Lê Nguyễn Hồng Minh kể tiếp.

Nơi tưởng nhớ theo truyền thống Việt Nam

Từ những chứng cứ nêu trên, bà có niềm tin rằng hài cốt của mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai - đang nằm tại phần đất thuộc nghĩa trang Đất Thánh Chà xưa.

Trải qua thời gian dài, đến nay khu vực này đã trở thành khu dân cư, do đó bà Lê Nguyễn Hồng Minh không yêu cầu cơ quan chức năng phải đào bới, giải tỏa nhà cửa của người dân để tìm hài cốt vì việc đó mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Bà mong muốn cơ quan chức năng chính thức xác minh và công nhận khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Từ đó, nơi đây lập một hương án, hoặc bia tưởng niệm tại khu vực đất trống còn sót lại để gia đình có nơi thắp nhang, tưởng nhớ.

Khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà cũ, nay là đường giao thông và khu dân cư ẢNH: TRỌNG PHÚC

Người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai bày tỏ: “Mỗi khi nhớ về ba mẹ, lòng tôi lại quặn thắt nỗi xót xa vì đến nay vẫn chưa thể xác nhận chính thức nơi an nghỉ của mẹ tôi để chúng tôi thành kính tưởng nhớ theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Tuổi tác của tôi nay đã cao, bằng tất cả sự tha thiết của một người con, bằng trách nhiệm của một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi khẩn khoản đề xuất các cấp lãnh đạo thấu hiểu, quan tâm xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi hoàn thành ước nguyện thiêng liêng này”.