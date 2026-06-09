Xác minh tin có hố bom chôn cất 15 hài cốt liệt sĩ trong kinh thành Huế

Ngày 9.6, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết đã làm việc, nắm tình hình và khảo sát thực tế vị trí gần cửa Chánh Tây trong kinh thành Huế để triển khai các phương án tìm kiếm, quy tập trước thông tin tại đây từng có hố bom là nơi chôn cất khoảng 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân.



Cửa Chánh Tây bên trong kinh thành Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, ông Lê Văn Lượt (70 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) cho biết vào ngày 25.1.1968, ông cùng bố đi trên khu vực kinh thành Huế thì thấy có hố bom nằm sát cửa Chánh Tây. Dưới hố bom (sâu gần 3 m) có khoảng 15 thi thể bộ đội hy sinh, được Công binh Việt Nam Cộng hòa đưa về chôn lấp.

Tiếp nhận thông tin này, đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế, đã dẫn đầu đoàn công tác đến vị trí hố bom cũ (nay là lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây) để xác minh thông tin, triển khai các phương án tìm kiếm, quy tập.

Khu vực được cho là có 15 hài cốt liệt sĩ bên dưới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống gần đó và một số nhân chứng cũng khẳng định có nhìn thấy thi thể liệt sĩ bộ đội ta hy sinh, được gom về chôn ở hố bom này.

Đại tá Hà Văn Ái mong muốn các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Đồng thời, chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các nhân chứng để nắm thêm thông tin, xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế tổ chức hội nghị xác minh thông tin, triển khai các phương án tìm kiếm, quy tập.

Hố bom cũ có vị trí ở điểm giao nhau giữa đường Tôn Thất Thiệp với đường Thái Phiên ngày nay ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cửa Chánh Tây nằm trong kinh thành Huế là vị trí giao nhau giữa đường Tôn Thất Thiệp với đường Thái Phiên, kết nối giao thông khu vực phía tây kinh thành Huế ra tuyến đường Lê Duẩn. Mỗi ngày, tuyến đường này có lượng phương tiện lớn lưu thông.

Lối vào cửa Chánh Tây từ đường Lê Duẩn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bia tưởng niệm đặt bên cửa Chánh Tây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phía bên ngoài khu vực cửa Chánh Tây có một bia tưởng niệm, do Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế dựng vào năm 2008.

Nội dung bia đá viết: "Nơi đây, đêm 31 tháng 1 rạng ngày 1 tháng 2 năm 1968, tiểu đội du kích bí mật nội thành đã nổi dậy đánh chiếm cửa Chánh Tây, cổng thủy quan mở đường cho các đơn vị quân giải phóng và các đội vũ trang công tác tiến quân vào thành nội, thực hiện nhiệm vụ Xuân 1968. Chính nơi đây, cũng đã diễn ra hàng trăm trận đánh đẩy lùi quân địch phản kích hòng chiếm lại cửa Chánh Tây, bảo vệ các hoạt động của ta 26 ngày đêm bảo đảm cho toàn bộ lực lượng ở thành nội rút ra ngoài thành phố an toàn, tiếp tục chiến đấu đánh địch phản kích".